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Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi

Petrol yükseldi, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun toplantısı beklenirken, ABD'de stratejik petrol alımlarına ilişkin teklifin de etkisiyle petrol fiyatları yükseldi.

08.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:20
Petrol yükseldi, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun toplantısı beklenirken, ABD'de stratejik petrol alımlarına ilişkin teklifin de etkisiyle petrol fiyatları yükseldi. 

ABD'de, iki partiden Senato ve Kongre üyeleri, 3.0 milyar dolarlık petrol alım kaynağının oluşturulmasına dönük teklifi verdi. Teklif ile, artan petrol stoklarını eritmek için, ülkenin Stratejik Petrol Rezervleri'ne eklenmek üzere, ABD'li üreticilerden toplam 3.0 milyar dolarlık hampetrol alınması öngörülüyor.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.15 artışla 32.47 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.54 artışla 29.90 dolara yükseldi.Güçlenen doların etkisiyle altın fiyatları yatay hareket ediyor. Euro dolar karşısında yüzde 0.14 düşüşle 1.08712 dolara kadar düştü; euro bu düzey ile dolar karşısında geçen yılın aynı gününe göre de yüzde 3.06 aşağıda kalıyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.41 düşüşle 14.97 dolardan,altın, yüzde 0.05 düşüşle 1,647.81 dolardan,bakır, yüzde 2.44 artışla 5,024.00 dolardan,platin, yüzde 0.47 düşüşle 736.13 dolardan,paladyum yüzde 1.16 artışla 2,206.96 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise gram altın 358 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu Bakanlar İzleme Komitesi, petrol üretiminde kısıntı miktarlarını içeren planı hazırladı.Rusya basınında, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlere göre, taslak planda, her ülke için hazırlanan üretim kotaları yer alıyor.Buna göre, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, yarın yapılması planlanan toplantı öncesinde, her ülke ile kendilerine ayrılan üretim kotalarını ayrı ayrı görüşüp, önerilen üretim kotasını kabul etmeye hazır olup olmadıklarına ilişkin yaklaşımlarını öğrenecek.OPEC+ Grubu, Perşembe günü düzenlenmesi beklenen ortak toplantıda ele almak üzere, üç aylık bir üretim kısıntısı üzerinde duruyor.

Üzerinde anlaşma sağlanırsa, üretim kısıntısı için üç aylık dönem Mayıs ayı başında başlayacak ve Temmuz ayının sonunda tamamlanacak.


Kaynak: DHA

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