Petrol sızıntısının yaşandığı Mauritius'ta en az 13 ölü yunus bulundu
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BBC

Petrol sızıntısının yaşandığı Mauritius'ta en az 13 ölü yunus bulundu

Japonya bandıralı bir tankerin neden olduğu devasa petrol sızıntısından yaklaşık bir ay sonra Mauritius sahilinde en az 13 ölü yunus bulundu.

Petrol sızıntısının yaşandığı Mauritius'ta en az 13 ölü yunus bulundu
26.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:30

Japonya bandıralı bir tankerin neden olduğu devasa petrol sızıntısından yaklaşık bir ay sonra Mauritius sahilinde en az 13 ölü yunus bulundu.

Balıkçılık Bakanlığı kıyıda 13 yunusun öldüğünü, bulunan diğer yunusların da birçoğunun da zayıf ve ölmek üzere olduğunu doğruladı.

Polis, ölen yunusları otopsiye gönderdiklerini söyledi.

Bu ölümler gemi enkazından beri bildirilen ilk yunus ölümleri olarak kayıtlara geçti.

Şimdiye kadar sahilde birçok balık ve yengeç ölü olarak bulunmuştu.

Ölü yunusların görülmesi bölge sakinleri arasında büyük bir öfkeye de sebep oldu.

BBC'ye yaptığı açıklamada 8 ila 10 arasında ölü yunus gördüğünü söyleyen bölge sakini Nitin Jeeha, "Bu sabah ölü yunuslara şahit olmak üzere uyanmak bir kabustan daha kötü. Pek çok sivil toplum kuruluşu, balıkçılar, uzmanlar gemiyi olduğu yerde batırmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ama yöneticiler bir kez daha kötü bir karar aldı" şeklinde konuştu.





Çok daha kötü sonuçları olacak

Denizbilimci Vassen Kauppaymuthoo, yunusların akaryakıt koktuğunu söyledi.

Yerel basın Kauppaymuthoo'nun sözlerine, "Bence bu durum zaman geçtikçe daha da kötüye gidecek" şeklinde yer verdi.

Çevre aktivisti Sunil Dowarkasing, ölümlerin akaryakıt sızıntısı sebebiyle ya da geminin batırılmasından dolayı olduğunu söyledi.

Dowarkasing de Kauppaymuthoo ile aynı görüşte: "Bu sadece başlangıç. Daha da kötü etkileri olacak."

Greenpeace Afrika ise binlerce hayvan türünün denizde ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı: "Bununla birlikte Mauritius'un ekonomisi, gıda güvenliği ve sağlığı için korkunç sonuçları olacak."





Biyoçeşitlilik noktası

Mauritius, bölgeye has bitki ve hayvanların yoğunlaştığı bir biyoçeşitlilik noktası.

Petrol sızıntısının yaşandığı bölgede bulunan eski Greenpeace uzmanı Sunil Mokshananda, BBC'ye konuşarak, "Rüzgar ve su akıntısının yönü bize yardım etmiyor, aksine petrolü yaşamsal öneme sahip deniz ekosistemlerine doğru taşıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ne göre Mauritius'taki deniz ekosistemi 800 balık türünü, 17 deniz memelisi türünü ve iki kaplumbağa türünü içeren 1700 farklı türe ev sahipliği yapıyor.

Mercan resifleri, deniz yosunları ve mangrovlar, Mauritius sularını biyoçeşitlilik bakımından zenginleştiriyor.

İngiltere'deki Brighton Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Dr. Corina Ciocan, "Dünyada bu kadar zengin biyolojik çeşitliliğe sahip çok az deniz kaldı. Petrol sızıntısı buradaki neredeyse her şeyi etkileyecek" diyor ve ekliyor:

"Mesele sadece suyun yüzeyinde gördüğünüz hafif yağ yüzeyi değil. Yağın suda çözünecek bileşenleri, yüzeyin altındaki köpüksü tabaka ve dibe çökecek kalıntılar da olacak ve tüm ekosistem bundan etkilenecek."

BBC
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