Petrol Ofisi'nin Covid-19 ile mücadeleye verdiği desteğe 'Felis Ödülü'

Petrol Ofisi, İTÜ Çekirdek işbirliği ile COVID-19 ile mücadeleye yönelik desteklediği projeler ve bu kapsamda yürütülen 'Petrol Ofisi ve İTÜ Çekirdek'ten Somut Adımlar' iletişim çalışmasıyla Sağlık İletişimi bölümünde Sponsorluk kategorisinde Felis Ödülü'ne ve aynı projesi ile Sağlık İletişimi bölümü, Sağlık ve Well-being kategorisinde Başarı Ödülü de aldı.

2006 yılından bu yana; reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığın pazarlama çalışmalarındaki rolünü vurgulaması ve yaratıcı dünyaya katkı sağlayan tüm ekiplerin başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Felis Ödülleri 2021 yılı kazananları belli oldu. Bu yıl 4 bin 339 başvuru alarak rekora imza atan Felis Ödülleri'nde, 17 bölümde farklı alt kategori ve bölümlerde ödüller dağıtıldı.

Felis Ödülleri 2021 jürisi, 'Petrol Ofisi ve İTÜ Çekirdek'ten Somut Adımlar' çalışmasını Sağlık İletişimi bölümü, Sponsorluk kategorisinde Felis Ödülü'ne layık gördü. Petrol Ofisi'nin İTÜ Çekirdek iş birliği ile COVID-19 ile mücadeleye yönelik desteklediği projeler ve bu kapsamda yürütülen 'Petrol Ofisi ve İTÜ Çekirdek'ten Somut Adımlar' iletişim çalışması ayrıca, yine Sağlık İletişimi bölümünde, Sağlık ve Well-being kategorisinde de Başarı Ödülü aldı.

16. Felis Ödülleri, pandemi koşullarına uyumla 11-12 Kasım'da Zorlu PSM'de düzenlenen törenlerle sahiplerini buldu.

"LİDERE YAKIŞIR BİR STRATEJİ İLE ETKİN VE GÜÇLÜ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Her alanda güçlü çalışmalar yürüttüklerini belirten Petrol Ofisi Pazarlama Kıdemli Müdürü Sinan Türkseven, "Petrol Ofisi 1941 yılında ülkemizin kaynaklarından yaratılmış bir şirket. Bu doğrultuda bu ülkenin ve toplumun sosyal, ekonomik gelişimi için enerji sağlamak misyonumuzun temel taşlarından birini oluşturuyor. Petrol Ofisi olarak, yapacağımız katkıların uzun süreli olmasını amaçlıyoruz. Bu bilinçle İTÜ Çekirdek ile pandeminin henüz başında, 2020 Nisan ayında girişimcilere yapılan #FightCOVID19 çağrısı çerçevesinde kısa vadeli değil, daha kalıcı çözümler üretmek için işbirliğine gittik. COVID-19 ile mücadeleye yönelik 'dezenfeksiyon teknolojileri', 'yeni nesil tanı kitleri' ve 'yapay zeka teknolojileri'nden oluşan 11 projeyi destekledik. Pandemi ile mücadelenin yanı sıra gelecekteki iş hayatı ve sosyal yaşama da önemli katkılar sağlayacak olan projelerin büyük bölümü Türkiye'de ilkleri oluşturuyor, bazılarının ise dünyada benzeri bulunmuyor. Hem bugün hem de gelecek için değerli projenin iletişimini de özenle kurguladık ve yürüttük. Nihayetinde 'Petrol Ofisi ve İTÜ Çekirdek'ten Somut Adımlar' çalışması, Sağlık İletişimi bölümü Sponsorluk kategorisinde Felis Ödülü aldı. Aynı çalışmamız ayrıca, aynı bölümdeki Sağlık ve Well-being kategorisinde ise Başarı Ödülü kazandı. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bu prestijli ödüller, projemizin başarısına verilmiş olması sebebi ile bizler için onur ve gelecek çalışmalarımız için de önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor" diye konuştu.