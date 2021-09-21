Petrol Ofisi'ne uluslararası platformdan 13 ödül

International Awards Associates tarafından düzenlenen alanının en önemli uluslararası platformlarından MUSE Creative Awards 2021'de, Petrol Ofisi 13 ödülün sahibi oldu. Şirket, 'Altınordu Oyun Kit Tasarımı', 'İTÜ Çekirdek Sosyal Sorumluluk Projesi, 'Özel Günler İçerik Serisi' ve 'Sosyal Lig Fantezi Futbol Uygulaması' ile 7 Platinium, 6 da Gold ödül aldı.

Küresel prestije sahip MUSE Creative Awards'ta markaların reklam, pazarlama, dijital medya gibi alanlarda gerçekleştirdiği yaratıcı fikirler ve tasarım çalışmaları değerlendirilerek ödüllendiriliyor. Bu yıl da farklı sektörlerden çok sayıda markanın başvuruda bulunduğu uluslararası ödül programında projeler, alanlarının önde gelen profesyonellerinden oluşan uluslararası jüri tarafından değerlendirildi. MUSE Creative Awards 2021 jürisi, yaptığı değerlendirmede Petrol Ofisi'nin 4 ayrı projesini toplam 13 farklı kategoride ödüle layık gördü.

"SAMİMİ, GÜÇLÜ VE GERÇEKÇİ BİR DİL KULLANIYORUZ"

İletişimde, lidere yakışır bir şekilde samimi, güçlü ve gerçekçi bir dil kullandıklarına vurgu yapan Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç, "Bu iletişimi en doğru zamanlama, kanallar, içerik, çizgi ve renklerle gerçekleştiriyoruz. İletişim kanallarının efektif kullanımına da büyük özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda dijital medyayı da etkin ve güçlü şekilde kullanan markalardan biri konumundayız. Petrol Ofisi iletişiminin başarısını ise sadece hedef kitlemizden aldığımız geri dönüşlerle değil, araştırmalar, pazar verileri gibi birçok rakamla da somut bir şekilde görmek mümkün. MUSE Creative Awards gibi uluslararası prestije sahip bir değerlendirmeden de 13 ödül birden almak bizler için önemli bir mutluluk ve motivasyon kaynağı" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri