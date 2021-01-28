Petrol Ofisi CEO'su Şiper: Madeni yağlar sektöründeki liderliğimizi 2020'de de sürdürdük

–Pandemiye rağmen 2020 yılında madeni yağlar sektöründeki gelişmelerini sürdürdüklerini söyleyen Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, "Pazar payımızı, madeni yağ pazarında yüzde 29.1'e, madeni yağ ve kimyasallar pazarında ise yüzde 30.5'e çıkardık. Her iki alanda da lideri olduk" dedi.

Petrol Ofisi'nin büyüklüğü, gücü, tecrübesi, gelişmiş altyapısı, teknolojisi gibi birçok üstün niteliğinin yanı sıra alanlarında uzman insan kaynağı ile her koşulda başarılara imza attığına vurgu yapan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, "Dünyanın bugüne kadar karşılaşmadığı, öngörülemeyen küresel pandeminin sosyal yaşamdan iş hayatına kadar her alanda yarattığı zorlu koşullara karşın elde edilen bu başarı bizler için önemli bir gurur ve motivasyon kaynağı" açıklamasında bulundu.

"HER KOŞULDA BAŞARIYA İMZA ATACAK GÜÇ VE YETENEKLERE SAHİBİZ"

Şiper, "Misyonumuz ve liderliğin verdiği sorumluluk anlayışı ile Petrol Ofisi olarak her alanda en iyiyi, en doğru şekilde yapma ve müşterimize, paydaşlarımıza, sektörümüze, ülkemize fayda sağlama gayreti içindeyiz. 80 yıldır olduğu gibi bugün de tüm bunları yapacak güç ve yeteneğe sahibiz. Petrol Ofisi, büyüklüğü, gücü, tecrübesi, gelişmiş altyapısı, teknolojisi gibi birçok üstün niteliğinin yanı sıra alanlarında uzman insan kaynağı ile de her koşulda başarılara imza atmaktadır. Keza, dünyanın bugüne kadar karşılaşmadığı, öngörülemeyen küresel pandeminin sosyal yaşamdan iş hayatına kadar her alanda yarattığı zorlu koşullarda dahi başarı geleneğimizi sürdürebildik. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte elde edilen bu başarı, bizler için önemli bir gurur ve motivasyon kaynağı oldu" dedi.

Pandemi koşullarının getirdiği güçlüklere rağmen, hizmet ve kalite anlayışından ödün vermeden önemli bir başarı hikayesi çıkarıldığına vurgu yapan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ise "Küresel pandemi, yaşamı derinden etkiledi. Böylesine güç koşullarda iki alanda liderliğin sürdürülmesi, hem de pazar payları geliştirilerek bunun gerçekleştirilmesi, bizler için özel anlam taşıyor. Elde edilen bu başarı, her alandaki büyüklüğü ile çalışma arkadaşlarımızdan paydaşlarımıza, distribütör ve bayilerimize kadar büyük bir ekibin, özverili çalışmasının eseri" diye konuştu.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE DE ÖRNEK VE ÖZGÜN BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZDIK"

Gürsü, "Petrol Ofisi, kurulduğu günden bu yana birçok başarıya imza atmış, sektörüne öncülük yapan bir marka. 1941 yılından bu yana her koşulda sorumluluklarını yerine getirmiş, başarıları ile ülkenin, sektörünün gelişimine katkı sağlamış, geleceğe taşımış bir marka. Dünyada yaşamı derinden etkileyen pandemi döneminde de yine örnek ve özgün bir başarı hikayesi yazıldı. Böylesine güç koşullarda hem madeni yağlar hem de madeni yağlar ve kimyasallar alanlarında liderliğimizi sürdürmemiz, üstelik bunu pazar paylarımızı geliştirerek gerçekleştirebilmemiz, bizler için özel anlam taşıyor. Elde edilen bu başarı, Petrol Ofisi'nin her alandaki büyüklüğü, nitelikleri ile çalışma arkadaşlarımızdan paydaşlarımıza, distribütör ve bayilerimize kadar büyük bir ekibin özverili çalışmasının eseridir" ifadelerini kullandı.

"MÜŞTERİ ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZ BAŞARILARIMIZI PERÇİNLİYOR"

Müşteri odaklı yaklaşımlarının karşılık bularak başarılarını perçinlediğine vurgu yapan Gürsu, "Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimiz ile her zaman yakınız, yan yanayız ve sürekli iletişim halindeyiz. Teknolojilerdeki gelişmelerin yanı sıra müşterilerimizin istek ve beklentileri de bizler için birer iş hedefi konumunda. Uzmanlığımız, bilgi birikimimiz, üretim ve POTEM ile Ar-Ge gücümüz sayesinde hızlı, esnek ve kabiliyetli bir yapıya sahibiz. Bu niteliklerimizle yaptığımız geliştirmeler ve üretim ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerinin de üzerinde karşılayan çözümler sunuyoruz. Petrol Ofisi madeni yağlar alanında da müşteri odağı ile ilerleyen, gelişen bir şirket. Bu yaklaşımlarımızın sonucunu da mevcut müşterilerimizdeki yüksek memnuniyetin yanı sıra yeni müşteri kazanımlarında da gözlemliyoruz" dedi.

Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarı PETDER verilerine göre Petrol Ofisi, her iki alandaki liderliğini pazarın da üzerinde büyüyerek 2020 yılında da sürdürdü. Şirket, Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarında 2010'dan bu yana üstlendiği liderliğini, 2020'de pazar payını yüzde 30.5'e ulaştırarak 11'inci yılına taşıdı. Madeni yağlar pazarında ise 2019'da eriştiği liderliğini 2020'de ulaştığı yüzde 29.1'lik payla güçlendirdi.

TOPLAM SATIŞI 130 BİN TONU, İHRACATI 10 BİN TONU AŞTI

2020 yılında toplam 130 bin tonu aşan satış rakamına ulaşıldı. Ayrıca 4 kıtada 33 ülkeye de 10 bin tondan fazla madeni yağ ihracatı gerçekleştirdi. Petrol Ofisi Madeni Yağlar'ın Kocaeli Derince'deki fabrikası, ileri teknolojisi, yüksek üretim ve depolama kapasiteleri ile öne çıkıyor, yıllık 140 bin tonluk üretim ile 15 bin tonu bitmiş ürün, 50 bin tonu ise ham ve yarı madde olmak üzere toplam 65 bin tonluk da depolama kapasitesi bulunuyor.

400'DEN FAZLA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE 20 BİN SATIŞ NOKTASI

83'ü TÜRKAK'tan akredite olmak üzere ulusal ve uluslararası metotlarla toplam 161 farklı test yapılabilen Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi'nde (POTEM) yılda ortalama 150 bin adet test gerçekleştiriliyor. Ar-Ge gücü ile ürettiği, başta Maxima ve Maximus olmak üzere 400'ün üzerindeki ürün çeşitliliğiyle Türkiye'nin madeni yağ alanındaki hemen hemen tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabiliyor. Şirket, yaklaşık 20 bin satış noktasına sahip.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı