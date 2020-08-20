PETKİM nedir? PETKİM ne üretir? PETKİM nerede? PETKİM açılımı nedir? PETKİM kimin? Petrokimya sanayii alanında köklü bir geçmişi olan PETKİM, yatırımları ve faaliyetleri le ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Peki, PETKİM açılımı nedir? PETKİM kimin? PETKİM nedir? PETKİM ne üretir? PETKİM nerede? İşte, PETKİM'in merak edilenleri…

Köklü geçmişi ile ekonomi dünyasında önemli bir yere sahip olan PETKİM, petrokimya sanayii alanındaki faaliyetleri ile hem ülkemizde hem de dünya genelinde önemli bir konuma sahip. Peki, PETKİM ne üretir? PETKİM nerede? PETKİM açılımı nedir? PETKİM kimin? PETKİM nedir?

PETKİM NEDİR?

Üst kuruluş: SOCAR (51.0%)

Kuruluş tarihi: 1965

Kurucu: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Genel merkezi: İzmir

Çalışan Sayısı: 2.586

Yan kuruluşlar: Petlim Limancilik Ticaret A.S., Petkim Specialities Mühendislik Plastikleri Sanayi ve Ticaret A.S.

PETKİM Açılımı: Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Petrokimya Sanayi, petrol rafineri ürünleri ve doğal gazdan başlayarak plastik, lastik ve elyaf hammaddeleri ve diğer organik ara mallar üreten bir sanayi dalıdır. Ambalaj elektronik otomotiv inşaat tekstil ve tarım gibi birçok sektöre girdi sağlamaktadır. Bir başka deyişle petrokimya sektörü diğer sektörlere girdi sağlayan lokomotif bir sektördür. Petrokimya sektörü ülkemizdeki toplam kimyasal üretiminin %25'ini temsil etmekte olup, PETKİM bu gün ülkemizin en büyük petrokimyasal üreticisi olarak Türkiye Kimya Sanayinin en büyük oyuncularından biridir.

PETKİM 30.05.2008 tarihinde özelleştirilerek %51 hissesi SOCAR&Turcas Petrokimya A.Ş'ye devredilmiştir. Özelleştirmenin tamamlanması ile kapasiteyi kar marjı yüksek ve katman değer yaratan ürünlerle artırmak için yapılan çalışmalara hız verilmiştir. PETKİM Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olarak, 44 yıllık köklü deneyimi ve dinamik yapısıyla sürdürülebilir büyümeyi hedeflemiştir.

PETKİM NE ÜRETİR?

Petrokimya Sanayi Türkiye'ye 1960'lı yıllarda gelmiş ve kısa sürede hızlı bir gelişim göstermiştir.1965 yılında, ülkede Petrokimya Sanayi geliştirilmesi amacıyla PETKİM kurulmuş ve 1970 yılında devreye alınmıştır. Komplekste yer alan ünitelerin büyük bir kısmı yenilenmiş ve hızla artan yurtiçi talebini karşılamak amacıyla PETKİM'in ikinci kompleksi 1985 yılında Aliağa'da devreye alınmıştır. Aliağa Kompleksi Fabrikaları o günlerin optimum kapasiteleri ve oldukça ileri teknolojileri ile kurularak 1985yılı itibariyle devreye alınmıştır.

Aliağa Kompleksinde toplam 1.903 bin ton kapasite ile termoplastik ürünleri (AYPE, PVC, YYPE ve PP), elyaf hammaddeleri(ACN, PTA ve MEG) ve diğer petrokimyasal ürünler (Etilen, Benzen, PA, Gaz Klor, VCM) üretilmektedir. 1985 yılında Aliağa Fabrikaları devreye alındığından beri kapasite artışı, darboğaz giderme, yenileme ve modernizasyon kapsamındaki yatırımlarla sürekli gelişmeye devam eden PETKİM, 2003–2009 yılları arasında yapılan yaklaşık 500 milyon USD'lik yatırımla üretim kapasitesini %20 artırmış ve teknolojisini yenilemiştir.

Buna rağmen 2009 yılı sonunda yurtiçi talebin ancak %25'i karşılanabilmiştir. Bunun nedeni ise Türkiye petrokimya pazarının %11'lik büyüme hızı ile dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olmasıdır.

Türkiye'de petrokimya sektöründeki büyüme hızı GSYH'daki büyüme hızının yaklaşık 2 katı düzeyindedir. Sektördeki büyüme hızı yüksek olmasına rağmen,Türkiye petrokimya sektörü henüz Pazar doygunluğa erişememiştir. Türkiye'de kişi başına plastik tüketimi 45 kg/yıl iken ABD, Kanada ve batı Avrupa ülkelerinde bu oran 70-90kg/yıl arasında değişmektedir.

Ülkemizin kalkınma hedefleri birçok sektörde beklenen gelişmeler, hızlı nüfus artışı gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye petrokimya sanayinin büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir

PETKİM planladığı ve yürüttüğü yatırımlarla katma değeri yüksek ürünlerin yurt içinde üretilmesini sağlayarak, üretimin ve ihracatın dışa bağımlılığını hedeflemektedir.

PETKİM yurtiçi üretimin, ülke ekonomisi için öneminin farkındalığının içerisinde paydaşların beklentilerini tam olarak karşılamak amacıyla kısa, orta ve uzum vadeli politika ve stratejilerini belirlemiştir. PETKİM'in kapasite artırıcı yatırımlarının itici gücü olan ve hammadde güvenilirliğini sağlayacak rafineri kurma çalışmaları STAR Rafineri A.Ş. tarafından başlatılmıştır.

Türkiye'nin özel sektör eliyle gerçekleştirebilecek en büyük yatırımı olan rafineri-petrokimya entegrasyonu ile Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023'te PETKİM yarım adasını Avrupa'nın en verimli üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflemiştir.