HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Petank Altın Nokta Zafer Turnuvası başladı

KOCAELİ (İHA) – Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği ve 3 gün sürecek olan Bocce Petank Altın Nokta Türkiye Şampiyonası başladı.

Petank Altın Nokta Zafer Turnuvası başladı
29.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:18

KOCAELİ (İHA) – Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği ve 3 gün sürecek olan Bocce Petank Altın Nokta Türkiye Şampiyonası başladı. Pandemi sürecinde müsabakaların yasaklanmasının ardından ilk kez bocce branşında gerçekleşen turnuvaya 20 şehirden 54 kadın, 99 erkek olmak üzere toplam 153 sporcu katıldı.

Eş zamanlı olarak oynandı

Türkiye şampiyonası Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Niğde, Samsun, Siirt ve Yalova'da eş zamanlı olarak düzenlendi. Sporcuların yarışma performansları online olarak sisteme aktarıldı. İlk günkü yarışmanın neticesinde ilk 16'ya kalan sporcular belirlendi. Şampiyonanın yarınki etabında atışlar canlı olarak yayınlanacak.

Kadınlarda en iyi 16

Kadınlarda ilk turu geçerek 19 puan alan Cansu Şimşek (Ankara) ilk sıraya yerleşti. Onu takiben sırasıyla; Sinem Coşan (Diyarbakır), Sevilay Gezli (Bingöl), Elvan Zeybek Günel (Ankara), Mizgin Morkoyun (Diyarbakır), Beyza Yıldırım (Elazığ), Rukiye Varol (Bingöl), Leyla Şahin (Ankara), Sevilay Tekiş (Mersin), Tuğba Basma (Bartın), Eda Sayak (Bingöl), Sena Öngen (Bursa), Buket Hatun (Mersin), Nisa Çetinkıl (Kocaeli), Dilçin Oğuz (Siirt) ve 9'ar puan paylaşan Elifnur Güder (Mersin), Sena Durur (İzmir), Şeval Akçanlı (Bingöl) geldi.

Erkeklerde turu geçen 16 sporcu

Erkeklerde ilk 16'ya kalan Elazığ'dan Hacı Veli Kırıcı, 23 puanla birinci sıraya yerleşti.

İlk 16'ya çıkan diğer sporcular şöyle:

"Emre Doktor (Ankara), Esat Çelik (Kocaeli), Ayhan Şimşek (Ankara), Cem Şimşek (Ankara), Hakan Anşın (Bingöl), Metin Tok (Konya), Ömer Erdemir (Kocaeli), Uğur Kebude (Elazığ), Doğan Yalçın (Kilis), Abdurrahman Yıldırım (Mersin), Eray Eraydın (İzmir), İsa Erdemir (Kocaeli), Kutay Duran (İstanbul), Kürşat Kurtaran (Bursa) ve 17 puanla 16.sıraya yerleşen Melih Mert Demirci (Ankara)" - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı 3. Sayfa
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin Politika
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti 3. Sayfa
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt Politika
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap Cinsellik
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel
Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel
'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Tanesi tarlada 20, markette 35 lira! Ejder meyvesi kazancıyla üreticiyi cezbediyor
Tanesi tarlada 20, markette 35 lira! Ejder meyvesi kazancıyla üreticiyi cezbediyor
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı
Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Giresun'daki sel felaketinden bir acı haber daha geldi: Ölü sayısı 10'a yükseldi
Giresun'daki sel felaketinden bir acı haber daha geldi: Ölü sayısı 10'a yükseldi
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
'Black Panther' başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
İşte kahraman F-16 pilotlarımızın Yunan tacizini engellediği anların saniye saniye görüntüleri
İşte kahraman F-16 pilotlarımızın Yunan tacizini engellediği anların saniye saniye görüntüleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Berat Albayrak Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Fatma Girik Defne Samyeli Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mauricio Lemos
Daha Fazla Türk Çocuk İzmir Yunanistan
Şu an buradasınız: Petank Altın Nokta Zafer Turnuvası başladı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 11:19:39. #1.14#
title