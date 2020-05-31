Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 141 kişi öldü Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 371'e yükseldi, vaka sayısı ise 7 bin 386 artarak 155 bin 671'e çıktı.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 66 bin 447'ye yükseldi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA