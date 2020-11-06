Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi

Milan'a karşı hat-trick yaparak Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu olan Yusuf Yazıcı, Fransa'da manşetlerin birinci sırasında yer aldı ve gazeteler milli oyuncu üzerinden Zlatan Ibrahimovic'e gönderme yaptılar.

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan ağlarına hat-trick yapan Yusuf Yazıcı Fransa'da manşetleri süsleyen isim oldu. Fransız basını Yusuf Yazıcı'nın olağanüstü performansını manşetlerine taşıdı.

İşte atılan manşetlerden bazıları;

SO FOOT: Zlatan Ibrahimovic'i görüyor musunuz? İşte Yusuf Yazıcı her sabah kahvaltıda ondan bir tane yiyor.

L'EQUIPE: Lille ve Yusuf Yazıcı, Milan'ı ezdi! Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yapması Zlatan Ibrahimovic'i üzdü.

LE PARISIEN: Yusuf Yazıcı Milano galibiyetinin en büyük mimarıydı.

FRANCE FOOTBALL: Yusuf Yazıcı'nın çılgın hat-trick'i sayesinde Lille olağanüstü bir zafer kazandı. Fransa için geçen bu kara Avrupa haftasında Fransız futbolunun onuru biraz olsun kurtarıldı.

RFI: Yusuf Yazıcı Fransız futbolunun itibarının yeniden kazanılmasında gösterinin yıldızıydı.

TARİHE GEÇTİ

Milli futbolcumuz, Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu olurken, San Siro'da Rivaldo'dan (2000-01) sonra Milan'a hat-trick yapan ikinci isim olarak tarihe geçti.

Yusuf Yazıcı, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ise, "Yusuf Yazıcı, bizi cezalandırdı. Bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

HOCASINDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Milan'ı Yusuf Yazıcı'nın 3 golüyle mağlup ettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Galtier Yusuf Yazıcı'nın performansından övgüyle bahsederken gelecek adına ne kadar doğru bir yatırım yaptıklarını da bir kez daha dile getirdi.

Maç sonunda Galtier'in sözleri şu şekilde:

Harika bir oyunla kazandık. Burada bu tür baskın performans sergilediğimiz için hayatımız boyunca bunu hatırlayacağız. Milan'ın etkili isimleri sayesinde endişelenebilirdik ama oyuncularım mükemmel maç çıkardılar. Renato Sanches uluslararası seviyede bir oyuncu olduğu bir kez daha gösterdi. Yusuf Yazıcı ve Sanches kulübün geçen yıl ne kadar doğru yatırımlar yaptığının bir göstergesi. Grupta lideriz ama bu rahatlayacağımız anlamına gelmiyor. Fransa futbolunun kurtarıcısı olmaya gerek yok, biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.