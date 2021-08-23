PERDER'den Kastamonu'ya yardım eli
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PERDER'den Kastamonu'ya yardım eli

PERDER'den Kastamonu'ya yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Perakendeciler Derneği, selin büyük can ve mal kaybına yol açtığı Kastamonu'ya gıda malzemeleri ve çocuk ihtiyaçlarına yönelik ürünler içeren yardım TIR'ları gönderdi.

Bursa Perakendeciler Derneği, selin büyük can ve mal kaybına yol açtığı Kastamonu'ya gıda malzemeleri ve çocuk ihtiyaçlarına yönelik ürünler içeren yardım TIR'ları gönderdi.

Sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER), sel felaketinin can ve mal kaybına yol açtığı Kastamonu'ya yardım elini uzattı. Gıda malzemeleri ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik ürünler, afet bölgesine ulaştırıldı.

Afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönderilen yardım TIR'ları, Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç tarafından uğurlandı. Yardım TIR'larının vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarının gözetilerek hazırlandığını söyleyen Kılıç, "Üyelerimizin de destekleriyle hazırlanan yardım TIR'larının ihtiyaç sahiplerinin yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsa azaltması bizim için çok önemli. Bursa'dan Batı Karadeniz'e bir yardım köprüsü kurarak, afetzedelerimize destek olmayı arzu ediyoruz. Selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yardım kampanyamıza katkı sağlayan ve emeği geçen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Selin etkilediği bölgelerdeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini de kaydeden Haşim Kılıç, "Sel bölgelerinde yaşanan can ve mal kayıplarının artmamasını temenni ediyorum. Ülkemizde önce yangın bölgelerine, şimdi de Batı Karadeniz'e yapılan tüm yardımlar milli birlik ve beraberliğimizin göstergesidir. Pandeminin etkilerinin halen sürdüğü geçirdiğimiz bu zor günleri yine hep birlikte paylaşarak atlatacağız.Tüm bunların yanı sıra görünmeyen kahramanlarımızı, bölgede cansiperane şekilde çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Sel bölgesindeki gelişmelere karşı ivedilikle aksiyon alan ve omuz omuza veren Bursa PERDER üyelerimizi de hassasiyetlerinden dolayı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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