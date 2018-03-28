Pembe Boks Eldiveni ile Başarı Hikayesini Anlattı

Uluslararası bir firmanın Türkiye'deki üst düzey yöneticiliğini yapan girişimci-iş kadını Elif Adem, başarı hikayesini Trabzonlu ev hanımlarıyla paylaştı.

Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde ev hanımlarına yönelik "Girişimci Kadın Konferansı" düzenlendi. İletişim Uzmanı Sema Polat moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta, girişimci iş kadını Elif Adem, pembe boks eldivenleri ile kendi başarı hikayesini anlattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı el sanatları kurslarında eğitim gören kursiyerler ile ev hanımlarına yönelik konferansta kadınların karşısına pembe boks eldiveniyle çıkan Adem, kadınların içindeki girişimci ruhunu ortaya çıkarmak ve onları hayallerine ulaştırmak için ülke genelinde konferanslar düzenlediğini hatırlattı.

28 ülkeden 200 bin iş ortağı olan uluslararası bir firmanın Türkiye'deki üst düzey yöneticiliğini yaptığını belirten Elif Adem, internet üzerinden çocuğunun tulumlarını ikinci el olarak satan ev hanımlığından dünya devi şirkette üst düzey yöneticiliğine uzanan hikayesi üzerinden kadınlara girişimcilik ruhunun nasıl ortaya çıkacağına vurgu yaptı. Adem, "Pes etmeyin. Şans diye bir şey yok. İnanır ve çaba gösterirseniz amacınıza ulaşırsınız" dedi.

"İşin sırrı yürümekten vazgeçmemekte"

"Girişimcilik aslında bir hayat tarzıdır" diyen Adem "Benim girişimciliğim yokluktan başladı. İşin sırrı yürümekten vazgeçmemekte. Siz bu olumsuz düşüncelere karşı ne kadar başarılı olursanız çevrenizde 'yapamaz' diyenler size saygı duymaya başlıyor. Diyeceksiniz ki siz çok sosyalsiniz. Ben topluluk önünde konuşmaktan korkan içine kapanık utangaç bir insandım. 'Ya pes etmem lazım ya da buradayım' demem lazımdı. Ben devam etmeyi tercih ettim. Pes etmeyin. Şans diye bir şey yok inanır ve çaba gösterirseniz amacınıza ulaşırsınız" ifadelerini kullandı.

Tekstil ticaretiyle uğraşan babasının iflasının hayatında bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Elif Adem "Ailemin ekonomik durumu kötü olduğu için hem okuyup hem çalışmak zorunda kaldım. O dönemler çok fakirlik yaşadık isteyip de alamadığım çok şeyler oldu. Evlendim, oğlum olduktan bir süre sonra iş aramaya başladım. Girişimcilikle ilgili bir şeyler yapmak istiyordum ama param yoktu. Evi temizlerken çocuğuma gelen hediyeleri fark ettim. Bunları değerlendirdim. Oğluma gelen eşyaları ikinci el olarak internetten sattım. Girişimcilik kariyerime çocuğumun zıbınlarını internetten satmakla başladım. İkinci el tulum satarak başladığım macera farklı bir noktaya geldi. Network işine uzak bakıyordum ama artık o alanda çalışmaya başladım. Uluslararası şirketlerle görüşmelerim başladı. Şu anda 28 ülkede bulunan 32 yıllık bir firmanın Türkiye'deki en üst düzeydeki yöneticisiyim. Anlatırken film gibi geliyor ama bunları yaşarken olumsuz eleştiriler negatif yorumlar çok geldi. İyi ki olumsuz düşünceleri dinlememişim diyorum"diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kadın girişimcileri destek noktasında çok güzel çalışmaları olduğunu belirten Adem, son yıllarda belediyelerin bu anlamdaki çalışmalarından mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi. - TRABZON