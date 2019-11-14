Pekin'in tutumu nedeniyle AB büyükelçilerinin Doğu Türkistan'a ziyareti 'zayıf ihtimal'
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Pekin'in tutumu nedeniyle AB büyükelçilerinin Doğu Türkistan'a ziyareti 'zayıf ihtimal'

Avrupa Birliği tarafından Çin’e büyükelçilik düzeyinde yapılması beklenen ziyaret “yüksek ihtimalle” gerçekleşmeyecek.

14.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:16
Pekin'in tutumu nedeniyle AB büyükelçilerinin Doğu Türkistan'a ziyareti 'zayıf ihtimal'

(AB) tarafından 'a (Sincan) büyükelçilik düzeyinde yapılmak istenen ziyaretin, 'in bazı koşulları yerine getirmeyi kabul etmemesi nedeniyle 'yüksek ihtimalle' gerçekleşmeyeceği belirtildi.


Diplomatik kaynaklara göre, uzun süredir Çin'in Uygur Türkleri politikasını eleştiren Birlik, bu ziyaretin Pekin tarafından bir "propaganda malzemesi" olarak kullanmasından endişe ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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