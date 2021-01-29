Son dakika gündem: Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Denaj, Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi
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Son dakika gündem: Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Denaj, Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi

29.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:40

Edinilen son dakika gelişmesine göre Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj, Türkiye'nin 2019'daki depremden sonra Arnavutluk'a destek veren ilk ülkelerden olduğunu ve Fier şehrinde bir hastane yaptığını belirterek, "Türkiye Arnavutluk'un bölgede ve daha geniş bir coğrafyada en önemli stratejik ortaklarından biridir.

Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj, Türkiye'nin 2019'daki depremden sonra Arnavutluk'a destek veren ilk ülkelerden olduğunu ve Fier şehrinde bir hastane yaptığını belirterek, "Türkiye Arnavutluk'un bölgede ve daha geniş bir coğrafyada en önemli stratejik ortaklarından biridir." dedi.

Denaj, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile katıldığı çevrim içi düzenlenen "Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı"nda konuştu.

Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerine değinen Denaj, "Türkiye dost bir ülke olduğunu göstermiştir. En zor anlarda bizim yanımızda bulunan bir ülkedir. Kasım 2019'daki depremin ilk anlarından itibaren arama kurtarma ekipleri göndermiştir. Bununla da kalmayıp desteğini her alanda gösterdi. Türkiye'nin desteğiyle yapılan Fier Bölgesel Hastanesi kısa süre içinde tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Denaj, Türkiye'nin Arnavutluk'a verdiği destek için teşekkür ederek, "Türkiye Arnavutluk'un bölgede ve daha geniş bir coğrafyada en önemli stratejik ortaklarından biridir. Biraz önce söylediklerim de bunu teyit eder." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu geçen 2020 yılında da ikili ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Denaj, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyaretini hatırlatarak, "Hükümetlerimiz ve kurumlarımız arasında mutabık kalınan konuları hayata geçirmek için imzalanan bildiriler iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir başlık açma imkanı sağlamaktadır." diye konuştu.

"Türk yatırımcıların işlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaktayız"

Denaj, iki ülke yatırımcılarının iş birliği ve yatırım çalışmalarına da değinerek, "Türk yatırımcıların işlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaktayız. Bu konuya iki hükümetin de ilgili kurumlarının katkıları var. Turizm ve altyapı gibi birçok alanda işbirliği artmaktadır. Aynı zamanda dijitalleşme çağında çok önemli olan inovasyon gibi birçok alanda iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantının Arnavutluk'ta ticareti ve ticaret odalarını geliştirmek için önemli olduğunu vurgulayan Denaj, "Deneyimlerin paylaşılması bizim ve ilişkilerimizin gelişmesi için çok önemli. En iyi deneyimleri uygulamak için çalışmalarımız bulunuyor." dedi.

Son dakika gündem: Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Denaj, Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi
Son dakika gündem: Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Denaj, Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi
Son dakika gündem: Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Denaj, Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi
Son dakika gündem: Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Denaj, Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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