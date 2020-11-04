Pekcan: Daha fazla kadınımızı ihracatçı yapmak istiyoruz
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Pekcan: Daha fazla kadınımızı ihracatçı yapmak istiyoruz

04.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:51
Pekcan: Daha fazla kadınımızı ihracatçı yapmak istiyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat yapan firmalarda kadınların iş gücüne katılım oranı, diğer firmalara göre yüzde 50 daha yüksek. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, bu bilinçle daha fazla kadınımızı girişimci, iş insanı ve ihracatçı yapmak hedefiyle hareket ediyoruz" dedi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat yapan firmalarda kadınların iş gücüne katılım oranı, diğer firmalara göre yüzde 50 daha yüksek. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, bu bilinçle daha fazla kadınımızı girişimci, iş insanı ve ihracatçı yapmak hedefiyle hareket ediyoruz" dedi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler İstişare Kurulu Toplantısı'na video konferansla katıldı. Programa Bakan Pekcan'ın yanı sıra TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile çok sayıda kadın girişimci yer aldı.

Pekcan, pandemi sürecinde ekonomi alanında dünyadaki ülkelerin olumsuz etkilendiğini ve vaka artışlarının artmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye olarak bu sürecin en az hasarla atlatılması, ticaret ve ihracatın kesintiye uğramaması için çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Pekcan, "Türkiye ekonomisinin göstermiş olduğu direnç önemlidir. Devlet- özel sektör iş birliğiyle pandemi sürecini en az hasarla atlatan ülkelerden birisi olacağız" dedi. 

'OECD ORTALAMALARINI YAKALAMAK DURUMUNDAYIZ'Bakan Pekcan, kadın işveren sayısının temmuz ayında 155 bine yükseldiğini ama bu sayının OECD ortalamasının gerisinde olduğunu söyledi. Pekcan, "Ülkemizdeki kadınların iş gücüne katılma oranı, temmuz ayı itibariyle yüzde 34 civarında, bu oran ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 68 oranında ki; biz bu sayının yüzde 50'sindeyiz. Burada el birliğiyle yapacağımız çalışmalar ve iş birliğiyle bu oranı kısa bir zamanda, toplumsal refahımızın artması ve refah seviyesi yüksek ülkeler arasında yer alabilmemiz için kadınların iş gücüne katılımını ve kadın girişimci sayısını artırarak OECD ortalamalarını yakalamak durumundayız" diye konuştu. 'ULUSLARARASI TİCARET YAPAN ŞİRKETLER DAHA FAZLA KADIN İSTİHDAM EDİYOR'Pekcan, kadın çalışan sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kadın ihracatçı sayısını artırmak istediklerini söyledi. 'Kadın ve Ticaret Raporu'na göre, gelişmekte olan ülkelerde kadın çalışanların, uluslararası ticaret yapan şirketlerdeki istihdamın yüzde 33'ünü oluşturduğunu aktaran Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Ama uluslararası ticaret yapmayan şirketlerde yüzde 24'ünü oluşturmaktadır. Dışa açılan, ihracat yapan, uluslararası firmalar, daha fazla kadın istihdam etmektedir. Küresel tedarik zincirlerine katılan, ihracat yapan firmalarda kadınların iş gücüne katılım oranı diğer firmalara göre yüzde 50 daha yüksek. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, bu bilinçle daha fazla kadınımızı girişimci, iş insanı ve ihracatçı yapmak hedefiyle hareket ediyoruz." 


Pekcan: Daha fazla kadınımızı ihracatçı yapmak istiyoruz
Pekcan: Daha fazla kadınımızı ihracatçı yapmak istiyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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