- Pedallar, Beyşehir Gölü etrafında çevrildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ulusal Bisiklet Festivali kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen 167 kilometre etaplı Beyşehir Gölü Etrafı Kamplı Bisiklet Turu tamamlandı



KONYA - Türkiye'nin farklı illerinden Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen bisiklet severler, düzenlenen 5'inci Ulusal Bisiklet Festivali kapsamında Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü etrafında iki gün boyunca pedal çevirdi.

Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen ve ana sponsorluğunu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ile Selçuklu Mermer firmasının yaptığı 167 kilometrelik etabı olan iki gün süreli Beyşehir Gölü Etrafı Kamplı Bisiklet Turu sona erdi. Türkiye'nin 22 farklı ilinden ilçeye gelerek festivale katılan 151 bisiklet sever, 89 kilometrelik turun ikinci etabında Gedikli-Çeltek-Fele-Hüyük-Beyşehir etabını gerçekleştirdi. Bisiklet severleri Beyşehir girişinde Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun çiçeklerle karşıladı. Bisiklet severlere, şehir girişinde ikram çeşmesinden limonata ikram edilirken, tarihi Taşköprü üzerinden geçerek şehir turu da atan katılımcılar, turu başlangıç noktası olan festival alanında tamamladı. Bu arada, Beyşehir'e gelerek bisikletlilere şehir turunda eşlik eden Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na ait atlı zabıtalar da ilgi çekti.

Burada Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından verilen konserin ardından düzenlenen törende bisiklet severlere hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir'in son yıllarda marka değeri giderek artan bir şehir haline geldiğine işaret ederek, "Beyşehir, Türkiye'de artık her noktada takip edilen, izlenilen bir şehir oldu. Bu noktada emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Beyşehir Belediyesi olarak Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği ile birlikte ilçenin marka değerini, vizyonunu daha da ileriye taşımaya devam edeceklerinin altını da çizen Özaltun, şöyle devam etti:

"Beyşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar katkı vermeye devam edeceğiz. Zira, öyle bir şehirde yaşıyoruz ki, güneşiyle, günbatımıyla, coğrafyasıyla, tarihiyle görülmesi, gezilmesi, yaşanılması gereken bir şehir Beyşehir. Beyşehir'in farklı sloganları var; Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, 'Cennet ya burasıdır, ya buranın altındadır' demiş. Beyşehir, güneşin neşeyle doğduğu, hüzünle battığı bir şehir 'Ömrünüzde bir defa görün ikincisinde ister görün, ister görmeyin' diyoruz zira Beyşehir bağımlılık yapan bir şehir. Bir defa gördükten sonra zaten bunun arkası gelecektir. Dolayısıyla Beyşehir'e değer katmak için her kim varsa onlarla el ele, kol kola hizmet etmeye varız. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen bisikletçi kardeşlerimize, gönüllülerimize ilçemize 'hoşgeldiniz' diyorum, 'emeklerinize sağlık' diyorum ve tekrar yüzümüzden gülümsemenin, gönlümüzden sevginin eksik olmamasını niyaz ediyorum."

Konuşmaların ardından festivale katılan bisiklet tutkunlarına, katılım belgeleri verildi. Başkan Özaltun ve protokol en küçük katılımcı olan 12 yaşındaki Selçuk Manav ile en yaşlı katılımcı olan 73 yaşındaki İsmail Elçi'ye de katılım belgelerini verdi. Törene, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Döner, Orman ve Su İşleri 8.Bölge Müdürü Serhat Uğraş, Beyşehir Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Bayındır, Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, Kütüphane Müdürü Kemal Yeşilyurt, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ve vatandaşlar katıldı.