PC oyuncularının yüzünü güldürecek haber! Steam'e bir PlayStation oyunu daha eklendi

PlayStation'a özel olarak çıkan Uncharted: Legacy of the Thieves Collection, Steam mağazasında yerini aldı. Önümüzdeki sene PC oyuncuları için çıkış yapacak.

Kendi bağımsız maceralarında geçmişleriyle yüzleşip kendi miraslarını oluştururlarken Nathan Drake ve Chloe Frazer olarak oyna. UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu, içerisinde UNCHARTED 4: Bir Hırsızın Sonu ve UNCHARTED: Kayıp Miras'ın çok beğenilen tekli oyuncu hikâyelerini barındırıyor.

Geliştiriciliğini Naughty Dog'un yaptığı Uncharted Hırsızlar Mirası Koleksiyonu Steam'de henüz erişebilir değil. Uncharted Hırsızlar Mirası Koleksiyonu'nun çıkış tarihi şu anlık olarak 2022 olarak bilinmektedir.

Uncharted Legacy of the Thieves Collection'ın yanı sıra God of War'un 2018'de çıkış yapan oyunu ise 14 Ocak 2022 tarihinde PC kullanıcılarına açılacak. God of War şu anda 329,00 TL ile ön siparişte. Steam mağazasına buradan giderek God of War 2018'i ön sipariş edebilirsiniz.

