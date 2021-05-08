Pazar esnafı 8 saatlik tezgahını açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pazar esnafı 8 saatlik tezgahını açtı

Pazar esnafı 8 saatlik tezgahını açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'da halk pazarları korona virüs tedbirleri alınarak açıldı.

Diyarbakır'da halk pazarları korona virüs tedbirleri alınarak açıldı. Genelgeye göre, pazar yerlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı. Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından pazarcılar, Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde sabah saatlerinde tezgahlarını açarak satışa başladı. Pazarcılar, bir günlük açılmadan dolayı halcilerin fiyatları yükselttiğini söyledi.

"Çeri domates bende 6 lira, markette 14 lira"

Pazarcı Rıdvan Köse, marketten korkanların pazara geldiğini söyledi. Köse, "1 kilo çeri domatesi benim satmışım 6 liraya, markette 14 lira. Vatandaş, mecbur kaldığı için şu anda pazara gidiyor. Yoksa market her gün açık. Fiyatlar fahiş olduğu için pazara geliyor. Bize belirlenen süre yetersiz" dedi.

Vatandaşlardan Abdurrahman Atlı, marketlerde ürünlerin pahalı olduğunu ileri sürdü. Atlı, "Pazarın açılması bu şekil sakindir. Bir iki saat sonra burada bir şey bulamazsın. 8 saat normaldir. Zaten 17.00'ye kadar da herkes evine gidiyor" şeklinde konuştu.

Pazarcı Osman Baran ise pazarların daha önce açılması gerektiğini dile getirdi. Marketlerin kapalı alan olduğunu savunan pazarcı Baran, "Pazar açık alandır. Korona açısından bakılırsa semt pazarı daha mantıklıdır. Sera salatalığı halde 50 kuruştu. Bugün pazar açıldı diye 1.30 oldu. Bir gün için halcılar fiyat yükselti. Halde her şey yüzde 50 arttı" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Pazar esnafı 8 saatlik tezgahını açtı
Pazar esnafı 8 saatlik tezgahını açtı
Pazar esnafı 8 saatlik tezgahını açtı
Pazar esnafı 8 saatlik tezgahını açtı
Pazar esnafı 8 saatlik tezgahını açtı
Pazar esnafı 8 saatlik tezgahını açtı
Pazar esnafı 8 saatlik tezgahını açtı
Pazar esnafı 8 saatlik tezgahını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu
Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Diego Muslera Gökhan Töre Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pazar esnafı 8 saatlik tezgahını açtı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 14:41:02. #1.15#

title