Patlayan elektrik kabloları kaldırım taşlarını söktü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yer altındaki elektrik kablolarının patlaması sonucu kaldırım taşları söküldü.
12.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:26
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yer altındaki elektrik kablolarının patlaması sonucu kaldırım taşları söküldü.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi'nde rögarın içinden geçen elektrik kabloları bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle kaldırım taşları yerinden fırladı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine İtfaiye, polis, SEDAŞ ve PALGAZ ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı.
SEDAŞ ve PALGAZ ekipleri de enerji ve doğalgazı kesti.
Ekipler onarım çalışması başlattı.
Kaynak: AA