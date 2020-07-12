Patlayan elektrik kabloları kaldırım taşlarını söktü Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yer altındaki elektrik kablolarının patlaması sonucu kaldırım taşları söküldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yer altındaki elektrik kablolarının patlaması sonucu kaldırım taşları söküldü.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi'nde rögarın içinden geçen elektrik kabloları bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle kaldırım taşları yerinden fırladı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine İtfaiye, polis, SEDAŞ ve PALGAZ ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı.

SEDAŞ ve PALGAZ ekipleri de enerji ve doğalgazı kesti.

Ekipler onarım çalışması başlattı.

Kaynak: AA