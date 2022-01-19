Patili dostlarımızı ellerimizle besliyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına yönelik kentimizin her noktasında yıl içinde düzenli olarak mama desteği sağlıyor

Büyükşehir kar yağışının tüm kentte kendini göstermesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor

. Soğuk hava şartları ve kar yağışı nedeniyle ekipler 12 ilçede mama dağıtımı yapılarak, patili dostlarımız unutulmuyor. Ekipler, sokakta yaşayan kedi ve köpekleri elleriyle besliyor.

55 AYRI BESLEME NOKTASI

Kar yağışı ile zor günler yaşayan, yiyecek bulmakta zorluk çeken patili dostlarımızı yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca ilimizde bulunan STK'lar, hayvan severlerin oluşturduğu dernekler ve ilçe belediyelerine de mama desteğinde bulunuyor. İlimizde haftalık 55 besleme noktasında 1 araç ve 2 personelin olduğu ekip ile düzenli olarak sokak hayvanlarını besleme çalışması yapılıyor.

YILDA 120 TON MAMA

Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 yılında 120 ton mama dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran yetkililer, ''Patili dostlarımız bizlere emanet'' diyerek soğuk havalarda hayvanların yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm vatandaşlara da birlik çağrısında bulundu.

ELLERİYLE BESLEDİLER

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri de, kırsalda vatandaşların ortak kullanım alanlarında acil yapılması gereken hizmetleri kısa sürede yaparken sokak hayvanlarını da unutmuyor. A Takımı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına kuru mama desteği sağlıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki A Takımı ekipleri, yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. A Takımı ekipleri, yanlarında getirdikleri mamalarla sokak hayvanlarınıkendi elleriyle besliyor.

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