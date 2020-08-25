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"Patent, bazı fuarların giriş bileti"

Cumhur Akbulut, "Düzenlenen fuarlarda katılımcıların sergileyecekleri ürünün patentinin bulunup bulunmadığının fuar yetkilileri tarafından sorgulanması sınai mülkiyet haklarının önemi ve bilinirliğine katkısını ortaya koyan bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor.

25.08.2020 09:38 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:41

Cumhur Akbulut, "Düzenlenen fuarlarda katılımcıların sergileyecekleri ürünün patentinin bulunup bulunmadığının fuar yetkilileri tarafından sorgulanması sınai mülkiyet haklarının önemi ve bilinirliğine katkısını ortaya koyan bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda tescil belgesi bazı fuarlar için giriş bileti niteliğinde" dedi.

Birçok şirket yurtdışında düzenlenen fuarlara geliştirdiği ürünlere yeni pazarlar bulma konusunda katılım gösteriyor. Özellikle ihtisas fuarları başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuarların önemli bir bölümünde üretici ve katılımcı olan firmalara sergileyecekleri ürünün patent, marka, tasarım tescil durumu sorulurken bazı firmaların patentli olmayan ürününü sergilenmesi konusunda sorunlar yaşaması bu anlamda dikkat çeken problemler arasında yer alıyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, patentin önemine vurgu yaparak konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhur Akbulut, sınai mülkiyet haklarının ürüne koruma sağlamanın yanı sıra marka bilinirliği ve fuarlarda tescilli ürünün sergilenmesi konusunda ortaya çıkması muhtemelen taklit edilme, model ve içerik hırsızlıklarına karşı sorunların da önüne geçtiğine işaret ederek, "Düzenlenen fuarlarda katılımcıların sergileyecekleri ürünün patentinin bulunup bulunmadığının fuar yetkilileri tarafından sorgulanması sınai mülkiyet haklarının önemi ve bilinirliğine katkısını ortaya koyan bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda tescil belgesi bazı fuarlar için giriş bileti niteliğinde" ifadelerini kullandı.

"Sanayi ihtiyaçlarına göre buluş yapılmasını talep ediyor"

Türkiye'de üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin giderek yaygınlaştığına vurgu yapan Akbulut, üniversitelerin aldığı patenlerin çoğunlukla akademik buluşlar olduğunu bunun hızla sanayicinin ihtiyaçlarını karşılar işbirlikleri ile artırılmasına yönelik olması gerektiği ifade etti. Kamunun üniversite-sanayi iş birliğinde kritik bir yere sahip bulunduğunun altını çizen Akbulut, "Gerek sanayicilere sağlanan fuar destekleri gerekse TÜBİTAK tarafından üniversitelerde ve teknoparklarda faaliyet gösteren öğrenci ve firmalara verilen destekler yeni buluşların ortaya çıkmasında önemli bir misyona sahip. Ancak kamunun üniversitelerde ve teknoparklarda yapılan buluşların sanayiye uygunluğunu denetlemesiüniversite sanayi iş birliğini farklı bir boyuta taşıyacaktır" dedi.

Devletin fuar teşvikleri konusunda da firmalara önemli destekler verdiğinin altını çizen Akbulut, "Sanayicilerin fuarlara hangi ürünlerle katıldığının ve hangilerinin patentinin olup olmadığının denetlenmesi patent envanteri konusunda ciddi bir verinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu alanda sanayicilere yapılacak bilgilendirme çalışmaları ve patentin öneminin anlatılması da katma değerli ihracata katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu.

"Sanayiciler patente ve markalaşmaya daha fazla önem vermeli"

Diğer taraftan sanayicilerin ürününü koruma ve bilinirlik çalışmaları doğrultusunda patente ve markalaşmaya daha fazla önem vermesi gerektiğine dikkat çeken Akbulut, "Sanayide niteliğin artmasını istiyorsak patent ve markalaşmaya daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Aksi halde ihracatta ülke olarak kilogram başı değerimizi artırmamız çok zor. Hem niteliği hem de niceliği artırmanın en kestirme yolu ise patent ve markalaşmadan geçiyor. Sanayicilerimizin de bu hususta patente ve markalaşmaya daha fazla önem vermesi gerekiyor" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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