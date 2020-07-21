Passiflora, ünlülerin gözde meyvesi oldu
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Passiflora, ünlülerin gözde meyvesi oldu

TÜRKİYE'nin tropik ve subtropik meyve üreticiliğinde son yıllarda büyük gelişmenin sağlandığı, başta Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde yetiştirilen 'çarkıfelek', 'gençlik iksiri' gibi isimlerle de anılan passiflora meyvesi, ünlü isimlerin yeni gözdesi oldu.

21.07.2020 08:28 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:55

TÜRKİYE'nin tropik ve subtropik meyve üreticiliğinde son yıllarda büyük gelişmenin sağlandığı, başta Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde yetiştirilen 'çarkıfelek', 'gençlik iksiri' gibi isimlerle de anılan passiflora meyvesi, ünlü isimlerin yeni gözdesi oldu. Antalya'dan birçok ünlü isme passiflora gönderildi.

Türkiye'de ilk olarak Antalya'da Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde başlayan tropik ve subtropik meyve üreticiliği Manavgat, Serik, Aksu, Demre gibi birçok sahil ilçeye de giderek yaygınlaşıyor. Bölgede muz başta olmak üzere mango, avokado, ejder meyvesi, passiflora, longan gibi toplamda 42 çeşide yakın tropik meyve üretimi gerçekleştiriliyor.

Mango meyve fidancılık firması ortağı Mustafa Ezici, tropik ve subtropik yetiştiriciliğinde Antalya'nın Alanya, Gazipaşa ve Serik, Mersin'in Anamur ve Erdemli ilçelerinin Türkiye'de en verimli üretim bölgeleri olduğunu ve tropikal meyve ağaçlarının bu bölgede çok iyi adaptasyon sağladığını söyledi. Ezici, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde tropikal meyve ve fidancılık firması olarak, üretim ve fidan hizmetinin yanı sıra bahçelerin kurulumu, yetiştiricilik ve meyvelerin pazarlanması gibi tüm aşamalarda hizmet verdiklerini açıkladı.'İNANILMAZ BİR TALEP VAR'Bölgede 'çarkıfelek' olarak da adlandırılan passion fruit (passiflora) üretiminin hızla arttığına işaret eden Mustafa Ezici, yaklaşık 15 tona yakın üretim olduğu ve toptan satışların yanı sıra sosyal medya üzerinden de gerçekleştirilen satışlarda Türkiye'nin birçok ünlü ismine bu meyveyi gönderdiklerini söyledi. Perakende olarak passifloranın kilosunu 80 TL'ye sattıklarını belirten Ezici, "İnanılmaz bir talep var. Türkiye'de birçok ünlüden hem talep geliyor hem de tanıtım amaçlı da gönderdik. Çok beğeniyorlar ve müdavimi oldular diyebilirim. Ajda Pekkan, Hülya Avşar, Ali Sunal, Ebru Akel, Fatih Ürek, Kenan Doğulu, Gülben Ergen, Sıla Gençoğlu, Deniz Seki, Behzat Gerçeker, Mahsun Kırmızıgül, Derya Şensoy, Serdar Ortaç, Bülent Serttaş, Kenan Doğulu, Çağla Şikel, Ivana Sert, Yağmur Ünal, Emel Yıldırım, Irmak Ünal, Şafak Çak, Biricik Suden, Özlem Yıldız, Osman Müftüoğlu, Yonca Evcimik'e bu meyveden gönderdik. Instagram üzerinden sipariş yağıyor. Tadı mutluluk veriyor. Gençlik iksiri gibi bir meyve, pandemide en iyi koruyacak meyvelerden biri, C vitamini deposu" dedi.'BU BÖLGEDEKİ ÜRÜNLERİN ÇOK GÜZEL AROMASI VE OLAĞANÜSTÜ TADI VAR'Bu yıl için 500 bin fidan üretimi için izin aldıklarını belirten Ezici, "Şu anda Alanya'da 100 bin adet fidanı yetiştirdik. 20 gün sonra sertifikaları geliyor ve çiftçiyle alım garantili sözleşme yapacağız. Türkiye'deki büyük bir süpermarket grubu ürünlerimizi alacak ve ayrıca ihracata da başlıyoruz. Bu bölgedeki ürünlerin çok güzel aroması ve olağanüstü tadı var. Bölgedeki 15 ton üretimin önümüzdeki sene 1000 tona çıkmasını hedefliyoruz" diye konuştu.ÇEŞİTLİ TROPİKAL MEYVE ÜRETİLİYOR

Öte yandan Gazipaşa'da başta muz ve avokadonun yanı sıra passiflora (çarkıfelek), liçi (lychee- kral meyvesi), longan, mango, papaya (ağaç kavunu), ejder meyvesi (pitaya), guava (sarı ve kırmızı çilek), kahve, sapote (çikolata meyvesi), feijoa (kaymak ağacı), karambola (yıldız meyvesi), kei elması, sapodilla, pomela, lime limon, graviola (tarçın elması), goji berry, jackfruit, ambarella (altın elma), moringa, snake fruit (yılan meyvesi), rose apple (gül elması) ve pawpaw meyvesi de üretiliyor.


Passiflora, ünlülerin gözde meyvesi oldu

Kaynak: DHA

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