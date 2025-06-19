Pasifik Holding sahibi kim? Fatih Erdoğan kimdir?

Pasifik Holding sahibi kim? Fatih Erdoğan kimdir?
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Fatih Erdoğan, inşaat ve gayrimenkul sektöründe tanınan bir iş insanıdır. 1978 yılında Rize'de doğan Erdoğan, iş dünyasındaki başarıları ve yönettiği projelerle dikkat çekerken, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor. Peki, Pasifik Holding sahibi kim? Fatih Erdoğan kimdir?

Fatih Erdoğan, 1978 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. Babası Ahmet Erdoğan, annesi Havva Erdoğan'dır. Aynı zamanda Orçay'ın kurucusu ve Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan'ın kardeşidir. Pasifik Holding sahibi kim? Fatih Erdoğan kimdir?

PASİFİK HOLDİNG SAHİBİ FATİH ERDOĞAN KİMDİR?

Fatih Erdoğan, Türkiye iş dünyasında özellikle son yıllarda adından sıkça söz ettiren, vizyoner yaklaşımı ve stratejik yatırımlarıyla dikkat çeken bir iş insanıdır. 1978 yılında Rize'de dünyaya gelen Fatih Erdoğan, eğitim hayatını Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Mühendislik eğitimiyle edindiği analitik düşünme becerilerini iş dünyasına entegre eden Erdoğan, Pasifik Holding çatısı altında pek çok başarılı projeye imza atmıştır.

Pasifik Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Fatih Erdoğan, özellikle gayrimenkul sektöründeki "Next Level" markasıyla tanınır hale gelmiştir. Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdiği prestijli projelerle sektörde fark yaratan Erdoğan, vizyonunu sadece gayrimenkul ile sınırlı bırakmamış; enerji, teknoloji, lojistik, dış ticaret ve girişim sermayesi gibi birçok farklı alana da yatırım yapmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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