Parlamentoya bebeğiyle gelen milletvekili dışarı çıkarıldı

07.08.2019 16:21

Kenya'da milletvekili parlamentoya bebeğini getirince, meclis başkanının emriyle dışarı çıkarıldı.

Kenya parlamentosunda sabah saatlerinde gerçekleştirilen oturuma 5 aylık bebeğiyle katılan milletvekili Zulekha Hassan, meclis başkanının emriyle dışarı çıkarıldı. Oturumu 15 dakika durduran meclis başkanı, Hassan'ın görevlilerin eşliğinde oturumdan çıkarılmasını istedi.

Kenya'nın güneyinde bulunan Kwale eyaletinin kadın milletvekili olan Hassan, dışarı çıkarılmasına tepki göstererek, "Bebekle gelememek için gerçekten çok uğraştım ama bugün acil bir durum vardı. Ne yapmam gerekiyordu? Parlamentonun çocuk odası veya kreş olsaydı, bebeğimi oraya koyabilirdim" dedi.

Hassan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha fazla kadının meclise girmesini istiyorsanız onlara uygun bir ortam hazırlamalısınız" ifadelerini kullandı.

"Parlamentonun saygınlığını korumalıyız"

Meclis Başkanı, Hassan'ın bu hareketini benzeri görülmemiş olarak nitelendirdi ancak bu nitelendirmenin olayı sıra dışı veya kaba bir davranış olarak değerlendiren Kenya Ulusal Meclisinin Çoğunluk lideri Aden Bare Duale'ye göre daha yumuşak olduğu bilgisine medyada yer verildi. Duale, Hassan'ı usullere aykırı davranmakla suçlayarak, "Bu üyenin kaba davranışlarından dolayı mahkemeye çağrılması gerekiyor. Parlamentonun saygınlığını korumalıyız" dedi.

Duale, bebeğin parlamentonun bir üyesi olmadığını, oturumların böyle bir ortamda yapılmaması gerektiğini ve bebeğin yanlışlıkla yarı üye olarak tanımlandığını söyledi.

Milletvekili Hassan, parlamentodaki birçok kadın ve erkek milletvekilinin desteğini aldı. Homa Bay bölgesinden milletvekili Peter Kaluma, yasama görevleri nedeniyle Hassan'ın bebeğinden ayrılmasına gerek olmadığını söyledi. Kaluma, "Parlamento'nun bebeğini emzirme evresinde olan bir üyesiyseniz görevde dahi çocuğunuzun yanınızda olması o çocuğun yararınadır" dedi.

Avrupa Parlamentosunda (AP) normal, Kenya'da anormal

Avrupa Parlamentosu İtalyan üyesi Licia Ronzulli, 2010 yılının Eylül ayında kucağında 6 haftalık bebeğiyle parlamentoya gelmeye başlamıştı. Anne olduğunda birçok kadın gibi işi bırakmak yerine tam tersini tercih eden Ronzulli, birçok oylamaya kızı Vittoria ile katılmıştı. Vittoria 5 yaşına kadar annesiyle beraber parlamentoya gelmişti. Ronzulli'nin çocuğunu parlamentoya getirmesi tüm dünya kadınlarına örnek olmuştu. - NAİROBİ

Kaynak: İHA