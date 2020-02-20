Parlamento seçimlerine bir gün kala ABD beş İranlı yetkiliyi kara listeye aldı

20.02.2020 21:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:37

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı (ABD), İran Anayasa Koruma Konseyi ile Seçim Gözetleme Komitesi üyesi beş ismi, Cuma günü yapılacak parlamento seçimlerine katılmak isteyen binlerce kişinin adaylığını reddettikleri gerekçesiyle kara listeye aldı.



Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada aldıkları kararın İran halkının yöneticilerini özgürce seçebilmesinin önleyen üst düzey sorumluları teşhir ettiğini belirterek, "Trump yönetimi rejimin kötü amaçlarına hizmet edecek şekilde seçimlerin manipülasyonuna hoşgörü göstermeyecektir" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle