Park halindeki otomobil alev alev yandı Park halindeki otomobil alev alev yandı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde park halindeki otomobilin alev alev yanması mahalle sakinlerinde korkuya neden oldu.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde park halindeki otomobilin alev alev yanması mahalle sakinlerinde korkuya neden oldu.

Olay, Kahta ilçesi Fatih Mahallesi 1 Nolu sokakta meydana geldi. Askerlik Şubesinin arkasında bulunan sokak içinde park halindeki Mustafa Çiçek'e ait 02 KB 767 plakalı Fiat marka otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler biranda otomobili sardı.

Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Alev topuna dönen yangın mahalle sakinlerinde korkuya neden olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesiyle mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Çıkan yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının nasıl çıktığı hakkında polis ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA