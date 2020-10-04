Paris Kovid-19 salgınında "maksimum alarm" seviyesine geçti
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Paris Kovid-19 salgınında "maksimum alarm" seviyesine geçti

04.10.2020 23:49 | Son Güncelleme: 04.10.2020 23:49
Paris Kovid-19 salgınında

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "maksimum alarm" seviyesine geçildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "maksimum alarm" seviyesine geçildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, salgının seyrinin kötüleşmesi, vaka ve hastanelerde yoğun bakım hastalarının sayısının artmasının ardından Paris ve çevresinin "maksimum alarm" seviyesine geçtiği belirtildi.

Açıklamada, Paris ve çevresindeki restoranların kapatılmayacağı, ancak buralarda tedbirlerin sıkılaştırılacağı kaydedildi.

Üniversitelerde 6 Ekim'den itibaren sınıfların yarı yarıya azaltılmış haliyle eğitime devam edileceği ifade edilen açıklamada, insanlara mümkün olduğunca evden çalışmaları tavsiye edildi.

Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun yarın düzenleyeceği basın toplantısında, alınacak yeni önlemleri açıklaması bekleniyor.

Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 230'a, vaka sayısı ise 619 bin 190'a yükseldi.

Fransa'da 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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