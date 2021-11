Paris Hilton ile bir tropikal adaya tatile giden nişanlısı, sevgilisine evlilik teklifi etti. Her ikisi de tepeden tırnağa beyazlar giyen Paris Hilton ve Carter Reum'un mutluluğu objektiflere yansıdı. Carter Reum'un Paris Hilton'a hediye ettiği elmas nişan yüzüğü, Louis Cartier'nin torunu Jean Dousset tarafından tasarlandı. Dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton, 40. yaşını kutladığı doğum gününde evlilik için ilk adımı attı. Erkek arkadaşı Carter Reum ile nişanlanan Hilton, müjdeli haberi de Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmıştı. Peki, Carter Reum kimdir? Paris Hilton'la evlenen Carter Reum kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Paris Hilton kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Paris Hilton evlendi mi? Paris Hilton kiminle evlendi? detaylar haberimizde.

PARİS HİLTON EVLENDİ Mİ?

Dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton dördüncü nişanlısı Carter Reum ile evlendi.

PARİS HİLTON KİMDİR?

Paris Whitney Hilton, (d. 17 Şubat 1981, New York). Amerikalı sosyoelit, şarkıcı, oyuncu, manken, moda tasarımcısı. Hilton otellerinin varisidir.

Aile geçmişine ek olarak, Doku-Soap The Simple Life adlı iki önemli rolden biri olarak ilk kez daha geniş bir ün kazandı. Ayrıca "Paris'te 1 Gece" adlı ticari sebeplerle dağıtılan özel bir seks videosunun kadın kahramanı oldu. Ardından 2005 yılında Yılın En Çok Satan Pornografik Film ödülünü aldı.

Göz kamaştırıcı yaşam tarzı ve kışkırtıcı performanslarıyla Paris Hilton, bilinçli bir şekilde medyanın dikkatini çekiyor ve bu gerçeği başarılı bir şekilde kendisini pazarlamak için kullanıyor. 2005 yılında "Yılın Kızı" isimli VH1 müzik kanalı ile ödüllendirildi.

PARİS HİLTON ÖZEL HAYATI

Paris Hilton, Richard Hilton ve Kathy Richards-Hilton'un en büyük kızıdır. Nicholai "Nicky" Hilton adında küçük bir kız kardeşi ve iki küçük erkek kardeşi Barron ve Conrad Hilton vardır. Okul günlerini Connecticut'taki Canterbury School'da, California'daki Sherman Oaks'ta Buckley School'da ve en son da amigo olduğu New York'taki Dwight School'da geçirdi. 17 yaşında okulu bıraktı. Üç yıl sonra bir manken olarak çalışmaya başladı. Mankenliğin yanında ek olarak Hilton daha az bilinen filmlerde yardımcı oyuncu olarak çalıştı.

2000 yılında, GQ ve FHM dergileri için fotoğraf çekildiğinde ilk başarısı oldu. 2003 yılında Paris Hilton, Arkansas, Altus'taki bir çiftlikte arkadaşı Nicole Richie'nin kırsal yaşamının yanında tanıştığı ABD televizyon kanalı FOX dizisi The Simple Life tarafından yayınlanan dizide oynadı. Başlangıçta düşük derecelendirme, özel bir seks videosunun halka açık olmasıyla düzeldi. Eski erkek arkadaşı Rick Salomon, filmi Paris'te 1 Gece başlığı altında VHS video ve DVD olarak yayınlamıştı. 2005'te, film en çok satan ve en çok kiralanan seks videosu dâhil olmak üzere üç AVN Ödülü aldı. Paris Hilton, Salomon'a dava açtı ve daha sonra 400.000 dolar tazminat ve satış gelirlerinde pay aldı. Beşinci sezondan sonra (Goes to Camp) The Simple Life durdu.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

SuperNatural (2009)

Repo! The Genetic Opera (2008) - Amber Sweet

The Hottie and the Nottie (2008)

Pledge This! (2006) - Victoria English

Bottom's Up (2006) - Lisa Mancini

House of Wax (Mumya Evi)(2005) - Paige Edwards

American Dreams - Barbara Eden (1 bölüm, 2005)

1 Night in Paris (2004)

Veronica Mars - Catilin Ford (1 bölüm, 2004)

The Hillz (2004) - Heather Smith

Raising Helen (2004) - Amber

The O.C. - Kate (1 bölüm, 2004)

George Lopez - Ashley (1 bölüm, 2004)

Las Vegas - Madison (1 bölüm, 2004)

The Cat in the Hat (2003)

Wonderland (2003) - Barbie

L.A. Knights (2003) - Sadie

QIK2JDG (2002) - Model

Nine Lives (2005) - Jo

Sweetie Pie (2000)

Wishman (1991) - Plajdaki kız

CARTER REUM KİMDİR?

Carter Milliken Reum bir yazar, girişimci ve risk sermayedarıdır. En çok melek yatırım şirketi olan M13 Ventures'ın kurucusu ve Paris Hilton ile nişanlanmasıyla dikkat çekiyor.

KARİYERİ

Kardeşi Courtney Reum ile birlikte , Inc. Magazine'in Amerika'daki en hızlı büyüyen 500 özel şirketi arasında listelenen VEEV Spirits şirketini kurdu ve kurdu.

Reum, Hatched televizyon dizisinin bölümlerinde yer aldı ve CBS ve Fox gibi çeşitli ağlarda konuk ve yorumcu olarak yer aldı . Huffington Post and Inc. Magazine için katkıda bulunan bir yazardır. Yatırım firması M13'ün kurucu ortağıdır.

YAYINLAR

kitabı kardeşi Courtney ile birlikte yazdı. Kitap, girişimcilere hedeflerine nasıl ulaşacaklarını öğretmek için Reums'un deneyimlerini kullanıyor. Veev'i yaratma deneyimlerinden ve SpaceX , Lyft , Pinterest ve Warby Parker gibi şirketlere yatırım yaptıkları yıllar boyunca öğrendikleri derslerden yararlanıyorlar.Reum, 2016'da Ring , Lyft , Daily Harvest, Pinterest , Rothy's , Thrive Market , Scopely , Tonal, Classpass , Heal ve Cue'da erken yatırımcılar olan risk sermayesi şirketi M13 Investments'ı kurdu . Firma, Richard Branson ve Arianna Huffington tarafından desteklenmektedir.

KİŞİSEL YAŞAM

Babası Robert Reum, Chicago merkezli Amsted Industries'in başkanı, başkanı ve icra kurulu başkanıydı ve Forbes tarafından sıralanan Amerika'nın en büyük özel şirketlerinden biri oldu.Reum mezun Columbia College of Columbia Üniversitesi'nde kardeşi, Courtney ve kız kardeşi Halle yaptığı gibi 2003 yılında.Eylül 2020'de Vogue , aile dostu Paris Hilton ile ilişkisi olduğunu yayınladı .17 Şubat'ta Reum ve Hilton , bu yıl sonu için planlanan nişanlarını duyurdu.

