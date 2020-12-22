Paraşütü elektrik tellerine dolaşan Noel Baba böyle kurtarıldı

ABD'de motorlu parüşütüyle elektrik tellerine takılan Noel Baba kılığındaki kişi, mahsur kaldı. Bu kişinin, elektrik tellerinden vinç yardımıyla kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde meydana geldi. Noel Baba kılığındaki kişi, civardaki bir okuldan motorlu paraşütüyle kalkış gerçekleştirdi. Bir süre sonra motor gücünü kaybedince alçalan bu kişinin paraşütü elektrik tellerine dolaştı. Havada asılı kalan Noel Baba, vinç kullanılarak bir elektrik hizmet sağlayıcısı ve itfaiyenin iş birliği ile kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı. İtfaiye biriminden yapılan açıklamada, "Noel Baba'nın yaralı olmadığını ve önümüzdeki hafta Noel'e hazır olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, ama belki de yeni bir kızakla!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı