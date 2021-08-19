Paralimpik milli halterci Nazmiye Muratlı: "Bayrak aşkı için mücadeleyi bırakmayacağım"
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Paralimpik milli halterci Nazmiye Muratlı: "Bayrak aşkı için mücadeleyi bırakmayacağım"

Paralimpik milli halterci Nazmiye Muratlı: 'Bayrak aşkı için mücadeleyi bırakmayacağım'
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Paralimpik milli halterci Nazmiye Muratlı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını belirtti.

Paralimpik milli halterci Nazmiye Muratlı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek ay-yıldızlı sporcu, yoğun bir şekilde oyunlara hazırlandıklarını belirtti.

Muratlı, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na gitmek için hazırlanıyorum fakat ciddi bir sakatlık geçirdim. Üst üste iki altın madalya alan, rekor kıran bir sporcuyum. Branşımı çok seviyorum, bayrağımı çok seviyorum ve Tokyo'ya mücadele etmek için gidiyorum." diye konuştu.

Tokyo'da elinden geleni yapacağını belirten paralimpik milli halterci, "İnşallah her şey çok iyi olur. Allah'ın izniyle elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Bayrak aşkı için mücadeleyi bırakmayacağım. Kolum ve sağlığım ne kadar izin verirse o kadar mücadele edeceğim. Herkesin dualarını bekliyorum." şeklinde konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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