Para atlet Fatma Damla Altın, Dünya şampiyonu oldu

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde bugün başlayan VİRTÜS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, 400 metre Engellide Dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde bugün başlayan VİRTÜS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, 400 metre Engellide Dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (VIRTUS) Dünya Para Atletizm Şampiyonası, Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde başladı. Organizasyonda mücadele eden Fatma Damla Altın, 400 metre engellide dünya şampiyonu oldu. Fatma Damla Altın, bu başarısı ile Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu. Öte yandan kadınlar gülle atmada Mihriban Korkmaz; gümüş madalya ile dünya ikincisi, Eda Yıldırım; bronz madalya ile dünya üçüncüsü, kadınlar üç adım atlamada Edanur Akın; bronz madalya ile dünya üçüncüsü, erkekler 1500 metrede Oğuz Türker; bronz madalya ile dünya üçüncüsü, erkekler 5000 metrede Alper Kılınç; bronz madalya ile dünya üçüncüsü oldu.

BİROL AYDIN: "DÜNYANIN ZİRVESİNDEYİZ"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın yaptığı açıklamada, "Özel sporcularımız Fatma Damla Altın şampiyonada 1'inci olarak İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleterek bayrağımızı göndere çektirdi. Avrupa ve dünyanın en genç milli takımı olan Özel Sporcular Milli Takımız, ülkemizi başarı ile temsil etmektedir. Özel sporcumuz Fatma Damla Altın 400 metre engellide dünya şampiyonu olarak ülkemize ilk altın madalyayı kazandırdı ve bu kategoride ülkemize ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu. Bugün başlayan şampiyonada altın madalya kazandıran Fatma Damla Altın'ı, gümüş madalya kazandıran Mihriban Korkmaz'ı, bronz madalya kazanan Eda Yıldırım'ı, Edanur Akın'ı, Oğuz Türker'i ve Alper Kılınç'ı, antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Her zaman bize inanan ve büyük destekleri olan, özel sporcularımızı bağrına basan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum, ayrıca bizlere sponsor desteği verenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Özel Sporcular VİRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası 13 Haziran Pazar günü yapılacak olan müsabakalar ile sona erecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı