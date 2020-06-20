Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bahar aylarında açan papatyalar köylü kadınların gelir kaynağı haline geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bahar aylarında açan papatyalar köylü kadınların gelir kaynağı haline geldi.

Özellikle Karbasan köyünde kadınlar, topladıkları papatyaların kurusunun kilosunu 35 liradan satarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Karbasan köyünde oturan ev hanımı Şaziye Çınar, topladıkları papatyaların satışa hazır hale getirilmesinin hayli zahmetli olduğunu söyledi.

Çınar," Kıraç alanlardan, yol kenarlarından ve hububat ekili alanlardan bin bir zahmetle topladığımız papatyaları satışa hazır hale getirmek için büyük emek veriyoruz. Topladığımız papatyaların kafa kısımlarını saplarından ayırmak için demir tarak kullanıyoruz. Daha sonra bez üzerine serip güneşte kurutarak, İstanbul, Eskişehir ve İzmir'den papatya alımı için köyümüze gelen alıcılara kilosunu 35 liradan satarak aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA