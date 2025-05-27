Papara'ya kayyum mu atandı? Papara soruşturmasında son durum ne? (SON DAKİKA)

Elektronik ödeme sistemlerinin önde gelen platformlarından biri olan Papara, hakkında başlatılan yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle yeniden kamuoyunun odağına yerleşti. Gündemdeki gelişmelerin ardından "Papara'ya kayyum atandı mı?" sorusu kullanıcılar ve yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Papara soruşturmasında son durum ne? Papara'ya kayyum mu atandı? İşte, merak edilen o detaylar…

PAPARA'YA KAYYUM MU ATANDI? (SON DAKİKA)

Elektronik para alanında hizmet veren önde gelen platformlardan Papara, hakkında yürütülen yasa dışı bahis bağlantılı soruşturma nedeniyle yeniden gündeme taşındı. Geniş çaplı adli incelemeyle birlikte, platformun geleceğine dair belirsizlikler dikkat çekiyor.

Papara'ya kayyum mu atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülen soruşturmada, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis işlemlerinde aracılık yaptığına dair deliller tespit edildi. Soruşturma kapsamında alınan kararla birlikte, Papara'nın da içinde bulunduğu 8 şirkete kayyum atanmasına ve bu şirketlerin mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi.

Şu ana kadar Papara'nın lisansının iptal edildiği ya da resmî olarak kapatıldığına dair bir açıklama yapılmış değil. Ancak platformun ciddi bir denetim sürecine tabi tutulduğu ve incelemelerin çok yönlü şekilde devam ettiği bildiriliyor.

Papara soruşturmasında son durum ne

Papara'nın faaliyetlerinin akıbeti, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), MASAK ve diğer ilgili kurumların sürdürdüğü teknik ve mali denetimlerin sonucuna göre şekillenecek. Süreç tamamlandığında, platformun sektördeki konumunun ne olacağı netleşmiş olacak.