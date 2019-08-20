Papara'da yeni atama

20.08.2019 15:10

2003 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Erhan Tomur, 2003-2006 ve 2010-2018 yılları arasında QNB Finansbank'ta çalıştı. Söz konusu dönemlerde Ödeme Sistemlerinde, Bireysel Kredi Kartları, Banka Kartları, KMH, Ticari Kartlar ve POS ürünleri ile ilgili ürün ve portföy yönetimi yöneticiliği ve Perakende Bankacılık'ta ise İşletme Bankacılığı Satış ve Obi Bankacılığı pazarlamadan sorumlu yöneticilik görevlerini üstlendi. 2007-2010 yılları arasında TEB'de, Kredi Kartları Portfoy Yönetimi ve Akbank'ta Bireysel Bankacılık Müşteri Segment Yönetimi yöneticiliği yapan Erhan Tomur, son olarak Turkcell bünyesinde bulunan Paycell'e ait Paycell Wallet ve Paycell Card ürünlerinin ürün yönetimi, satış stratejilerinin belirlenmesi, ürünün geliştirilmesi alanlarında görev almıştı.

Papara'nın CEO'su İlker Diker, sektörün önemli ve deneyimli isimlerinden biri olan Erhan Tomur'un şirkete katılmasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Erhan Tomur da kısa zamanda Türkiye'nin en büyük Fintech'lerinden biri haline gelen Papara'da çok büyük başarılara imza atacaklarına inandıklarını söyledi.

Kaynak: Bültenler