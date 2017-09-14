- Papağan sayesinde hırsızlık çetesi çökertildi



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 ayrı işyerinde hırsızlık yapan 3 şüpheli, çaldıkları Jako cinsi papağanı komşusuna hediye ettikten sonra sosyal medyada görüntüleri ve konuşmaları paylaşılması üzerine polis tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz 05 Eylül'de saat 04.30 sıralarında Alanya Küçükhasbahçe Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki bir oto galerisinde 07 UN 213 plakalı otomobil ve Jako cinsi papağanın çaldığı ihbarını değerlendiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, çalınan papağının sosyal medyada konuşma görüntülerini paylaşıldığını bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hesabı takibe alınan polis, hırsızlık şüphelisi Mehmet K.'nın papağanı komşuna hediye ettiği ve komşunun da sosyal medyada görüntüleri paylaştığı öğrendi. Ele geçen bilgilerden yola çıkan asayiş ekipleri, şüphelilerin Burak G. (33), Mehmet K. ve Ahmet C. (41), olduğunu belirleyerek harekete geçti. Hırsızlık şüphelileri Dinek Mevkii'nde plakası öğrenilemeyen kiralık bir araçla seyir halindeyken yakalandı.

10 ayrı işyerinden 20 bin TL değerinde eşya çaldıkları ortaya çıktı

Emniyetteki ifadesinde şüphelilerin ilçenin farklı yerlerindeki 10 ayrı işyerinden piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL civarında çok sayıda televizyon, dizüstü ve masaüstü bilgisayar ile çok sayıda kozmetik malzemeler çaldığı da ortaya çıktı ve adreslerinden eşyalar alınarak el konulurken, çalıntı otomobilinde Manavgat ilçesinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Gözaltına alınan Burak G. Mehmet K. ve Ahmet C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Çalınan kuşumuzu sosyal medyada gördük"

Otomobil ve papağını teslim alan işyeri sahibi Erdem Şıhali, geçtiğimiz günlerde oto galeriye hırsızların girdiğini söyledi. Erdem Şıhali," İşyerimize giren hırsızlar bir araç, televizyonlarımızı ve Jako cinsi papağanımızı çaldı. Sosyal medyada çalınan kuşumuzun konuşma görüntülerini paylaşıldığını fark ettik. Bizde inceleme yaptığımızda kuşumuz konuşmasında bizim olduğu anladık. Bunun üzerine asayiş ekiplerine durumu izah ettik. Sonrasında takibe aldılar" dedi.

"Konuşmasından bizim kuşumuz olduğu tahmin ettik"

Hesabın sahibine ulaştıkların söyleyen Erdem Şıhali," Hesabın sahibi bir arkadaşı tarafından ona emanet bıraktığını söyledi. Daha sonra polis tarafından takibe aldı. Bizim bir aracımızla kuşumuz çalmışlardı. Kuşumuz sayesinde sosyal medyada bir paylaşım yapılıyor. Kuşumuz ismi olan 'Yakup' kelimesini bir ona öğretimiz şekilde vurgulayarak söylüyor. Konuşmasından zaten bizim kuşumuz olduğu tahmin ettik. Kuşumuzu bulduk, kuşumuzdan sonra hırsızları bulduk ve arabamızı bulduk şuanda rahatsız" diye konuştu.