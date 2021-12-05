Papa Franciscus, Midilli Adası'nda sığınmacı kampını ziyaret etti

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 3 günlük Yunanistan ziyaretinin ikinci gününde Midilli Adası'ndaki Karatepe Sığınmacı Kampı'nı ziyaret etti.

Papa Franciscus'u, Midilli Adası'nda Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu karşıladı.

Midilli Havalimanı'ndan, Karatepe Sığınmacı Kampı'na geçen Papa Franciscus, kampta da Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis tarafından karşılandı.

Papa Franciscus, Midilli'deki kampta, sığınmacıları selamlayarak çocuklarla ve bazı sığınmacılarla sohbet etti.

Burada yaptığı konuşmada, mülteci sorununun sadece Orta Doğu, Kuzey Afrika, Yunanistan ve Avrupa'ya ait bir sorun değil, tüm dünyaya ait bir sorun olduğunu vurgulayan Papa Franciscus, sığınmacılara destek eli uzatan herkese teşekkür etti.

Papa Franciscus, "Avrupa'da mülteci sorunu sanki kendilerini hiç ilgilendirmiyormuş gibi davrananlar var." diyerek çok sayıda sığınmacının zor şartlar altında yaşadığına dikkati çekti.

Sınırları korumak için ortak bütçelerden duvar ve tel örgü inşa etmeye yönelik önerileri "üzücü" olarak değerlendiren Papa Franciscus, sorunların bu şekilde çözülemeyeceğini kaydetti.

Sakelaropulu da konuşmasında, "Yunanistan, mülteci ve göçmen krizinde orantısız bir yük kaldırdı." diyerek bu sorunlarla mücadelenin ulusal sınırları aştığını ve Avrupa'nın ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Papa Franciscus'un Midilli Adası'na ikinci ziyareti

Papa Franciscus, Midilli Adası'nı 2016'da ziyaret etmiş, ziyarette kendisine dönemin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Atina Başpiskoposu Yeronimos eşlik etmişti. Moria Sığınmacı Kampı'nı da ziyaret eden Papa Franciscus, Vatikan'a, 6'sı çocuk 12 sığınmacıyla dönmüştü.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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