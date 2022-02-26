Pandemiye rağmen hedef büyüttü, yeni hedef 1 milyar TL ciro

Türk şirketler küresel korona virüs salgınına rağmen hedef büyüttü. Deri modasının öncü şirketlerinden DESA yeni yılda 1 milyar TL ciro hedefi belirledi.

Tüm dünyayı hem sağlık hem de ekonomik anlamda derinden sarsan küresel salgın Covid-19'a rağmen Türk şirketler yeni başarılara imza atmayı sürdürüyor. 2020'de başlayan salgının izlerini silmeyi, 2021'de ise yeniden yükselişe geçmeyi başaran Türk şirketler, 2022'de yeni başarılara imza atmayı planlıyor. Türkiye'de deri modasının öncü şirketlerinden DESA, pandemiye rağmen 2021 yılını rekor bir ciroya imza atarak kapattı. Geçen yıl cirosunu 2020'ye göre yüzde 85 artırarak 432.4 milyon TL'ye ulaştıran şirket, Vergi Öncesi karını (VÖK) ise 18 kat artırarak 2.8 milyon TL'den 53.4 milyon TL'ye çıkarmayı başardı. Şirketin FAVÖK'ü (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ise yüzde 27 seviyesine çıkarak 115.2 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020'de 67.8 milyon TL olan net finansal borcunu da 2021 yılı sonunda 16.7 milyon TL'ye düşürmeyi başaran DESA, 2022 Ocak sonu itibariyle net finansal borcunu da sıfırlayarak pozitif tarafa geçti. Grup şirketlerinin toplam cirosunu da 761 milyon TL'ye çıkarmayı başaran Çelet Holding, 2022 yılında grup şirketlerinde 1,5 milyar TL'yi aşmayı hedefliyor.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Çelet, pandemi gibi zorlu bir sürece rağmen 2021 yılında ciddi bir başarıya imza attıklarını belirterek, "2021 yılı DESA olarak 2019 yılı satışlarını yakalayıp geçtiğimiz bir yıl oldu. Ciromuzu bir önceki yıla göre yüzde 85, karımızı ise 18 kat artırmayı başardık. Tüm bu dönemde net finansal borcu sıfırlayarak pozitif duruma geldik. Aynı zamanda yatırımlarımıza da ara vermedik. Özellikle ana gündemimiz olan Yeşil Mutabakata sadık kalarak yatırımlarımızı şekillendirdik ve Çorlu'daki fabrikamızda Leather Working Group tarafından en üst seviye olan altın derece almayı başardık" dedi.

2021 yılında yakaladıkları ivmeyi 2022'de de sürdürmeyi hedeflediklerini anlatan Çelet, "Bu yıl DESA 50'nci yaşını kutlayacak. Yarım asrı devirdiğimiz bu senede iç piyasada yüzde 128 büyüme öngördük. 2021 yılında 158.5 milyon TL ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yıl yüzde 188'lik artışla 456.2 milyon TL'yi aşmayı planlıyoruz. Toplamda ise 2022 yılında 1 milyar TL baremini kırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

2022 yılı içerisinde mağaza portföyünü verimlilik odaklı bir şekilde yönetmeye devam edeceklerinin altını çizen Çelet, "Şu anda 5 Desa, 5 Samsonite mağazası açmayı bütçeliyoruz. Ancak mevcut projelerimizin yanı sıra karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi