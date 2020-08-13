Pandemi fırsatçısı konuk, KRT'ye ceza getirdi
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Pandemi fırsatçısı konuk, KRT'ye ceza getirdi

Koronavirüs'ü bahane ederek devlet yönetimine hakaret eden Serdar Savaş'ın sözleri nedeniyle RTÜK, KRT televizyonuna idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Pandemi fırsatçısı konuk, KRT'ye ceza getirdi
13.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:56

Koronavirüs'ü bahane ederek devlet yönetimine hakaret eden Serdar Savaş'ın sözleri nedeniyle RTÜK, KRT televizyonuna idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, izleme uzmanlarının raporlarını görüştü.

KRT televizyonunda 19 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan "Gündem Özel" programı hakkındaki raporu ele alan Üst Kurul, lise ve üniversitelere giriş sınavlarına ilişkin olarak yayın konuğu Serdar Savaş'ın, "devlet eliyle cinayet işleniyor ve ben bu cinayetin işlendiğini ekranlardan anlatıyorum. İnsanlar öldürülecek burada diyorum.", "En iyi ihtimalle yarın 30 kişi öldürülecek Sayın Recep Tayyip Erdoğan yarın sizin emrinizle 30 kişi öldürülecek.", "Cumhurbaşkanı yanlış kararlar veriyor onun için yarınki 30 kişinin öldürülmesi hadisesinden, yarın işlenecek cinayetten sorumlu kişi bu kararı veren Sayın Cumhurbaşkanıdır.", "Cumhurbaşkanı Azrail'in yeryüzü şubesi değil. Bu kararı değiştirsin." sözlerini değerlendirdi.

Yayında sarf edilen sözlerin düşünce özgürlüğünün sınırlarını aştığını tespit eden RTÜK, ifadelerin Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı ve devlet yönetimine hakaret ve iftira niteliğinde olduğuna kanaat getirdi. Üst Kurul, KRT'ye 6112 sayılı yasanın 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendi gereğince idari para cezası uyguladı.

RTÜK, "Türkiye, teröristleri himaye ediyor" sözlerine 'dur' dedi.

Üst Kurul, bugünkü toplantısında "Radyo Harman" raporunu da gündemine aldı.

RTÜK, yayın konuğu HDP grup başkanvekili Saruhan Oluç'un "İdlib'de bütün dünya ülkeleri tarafından aslında terör örgütü olarak nitelendirilmiş olan yapıları Türkiye himayesine aldı.", "Türkiye'deki iktidar özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu terör örgütlerinin hamisi gibi davranmaya başladı. Bunları adeta kendi paralı ordusu haline getirdi.", "Milli Suriye Ordusunun içinde IŞİS ve El-Kaide türevi her türlü çete yapısı var. ve bu yapıyı bir araya getiren, toparlayan Türkiye'deki iktidar" şeklindeki ifadelerini yasaya aykırı bularak, yayıncı kuruluş hakkında program durdurma ve idari para cezası kararları verdi.

Halkı dolandıran yayıncılar yine gündemdeydi.

RTÜK, her toplantısında rutin olan gündemini yine görüştü.

Sağlık beyanıyla sahte ürün satışı yapan ve halkın manevi duygularını istismar eden uydu kanalları hakkında hazırlanan raporları ayrıntılı olarak inceleyen Üst Kurul, TOP SHOP TV, BER TV, ARAFAT TV, ALASKA TV ve DOLUNAY INT kanallarına yayın durdurma ve idari para cezası müeyyideleri uygulanmasına karar verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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