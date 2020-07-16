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Pandemi döneminde İstanbul'da en çok perakende sektöründe firma kuruldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kovid-19 pandemisinin etkili olduğu 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasında kurulan 11 bin 165 firmanın sektörel dağılımını açıkladı.

Pandemi döneminde İstanbul'da en çok perakende sektöründe firma kuruldu
16.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:11

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kovid-19 pandemisinin etkili olduğu 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasında kurulan 11 bin 165 firmanın sektörel dağılımını açıkladı.

425 bin firmanın üye olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kovid-19 pandemisinin etkili olduğu 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasında kurulan 11 bin 165 firmanın sektörel dağılımını açıkladı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasındaki yaklaşık 3.5 aylık dönemde en fazla sayıda firma kuruluşunun yapıldığı 3 sektör, 957 firma ile 'perakende ticaret', 658 firma ile 'konut inşaatı' ve 522 firma ile 'bilgi teknolojileri' oldu.

Bu sektörleri 512 firma ile 'hazır giyim ve konfeksiyon', 447 firma ile 'toptan ve dış ticaret', 434 firma ile 'işletme destek hizmetleri', 402'şer firma ile 'restoran ve yiyecek içecek hizmetleri' ile 'bilgi, iletişim ve medya', 345 firma ile 'ilaç ve tıbbi cihaz' ve 277 firma ile teknik hırdavat sektör grupları izledi.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeni firma kayıtlarının İTO'daki meslek gruplarına dağılımının, girişimcilerin ve dolayısıyla pandemide tüketicilerin talep ettiği ürün ve hizmetlere de işaret ettiğini belirtti.

Avdagiç, "İTO'da bu yıl 1 Nisan ile 12 Temmuz arasında kurulan firmaların sektörlerine baktığımızda, 2019'da ikinci sırada olan perakende ticaretin bu yıl ilk sıraya çıktığını görüyoruz. Bu dönemde bilgi teknolojileri sektörü 6'ncı sıradan 3'üncü sıraya yükseldi. Yeni kurulan firma sayısında geçen yıl 17'nci sırada bulunan ilaç ve tıbbi cihaz sektörü de bu yıl 1 Nisan-12 Temmuz döneminde 9'uncu oldu. Bu sonuçlarla İstanbul iş dünyası şu ana kadar trendi bu sektörlerde gördü diyebiliriz" dedi.

Yapılan açıklamada, Oda üyesi firmaların 1 Nisan-12 Temmuz döneminde 537 bine yakın dış ticaret belgesi, 1.325 kapasite raporu ve 99 bine yakın online faaliyet belgesi talebi ilettiği bilgisine de yer verildi.

En çok firmanın kurulduğu 20 sektör

Sektör Yeni kurulan firma sayısı (1 Nisan-12 Temmuz 2020)

Perakende ticaret 957, konut inşaatı 658, bilgi teknolojileri 522, hazır giyim ve konfeksiyon 512, toptan ve dış ticaret 447, işletme destek hizmetleri 434, restoran ve yiyecek içecek hizmetleri 402, bilgi, iletişim ve medya 402, ilaç ve tıbbi cihaz 345, teknik hırdavat 277, toptan gıda ve temizlik ürünleri 269, motorlu taşıt satış ve servisi 253, mimarlık ve mühendislik 235, emlak müşavirleri 225, sağlık hizmetleri 217, taşımacılık ve lojistik hizmetleri 201, kozmetik 196, makina ve ekipmanları 176, telekomünikasyon 173, plastik ve kauçuk 168. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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