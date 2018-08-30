Pakistan, İit'yi Hollanda'ya Karşı Harekete Geçmeye Çağırdı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hollanda'da bugün iptal edildiği açıklanan Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışmasının düzenlenmesine tepki amacıyla Pakistan'da başlayan eylemler hakkında "İİT'de yer alan tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler'e (BM) bu konuyu taşıması gerekiyor." dedi.

Sosyal medyada bir video mesaj yayınlayarak İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) harekete geçmeye çağıran Han, karikatür yarışmasının, tüm Müslümanları etkileyen bir olay olduğunu söyledi.

Han, Batı'da Müslümanların Hazreti Muhammed hassasiyetinin anlaşılmadığını belirterek, "İİT'de yer alan tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler'e (BM) bu konuyu taşıması gerekiyor. Batı'nın hassasiyetlerimizi anlaması için BM'deki tüm Müslüman temsilcilerin ortak bir protesto açıklaması yapması gerek." diye konuştu.

Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi'ye bu konuyu tüm mevkidaşlarıyla ve BM yetkilileriyle görüşmesi için talimat verdiğini söyledi.

Pakistan'daki dini azınlıkların da bu yarışmaya karşı olduğunu dile getiren Han, "Bu kabul edilemez hareketin bir milyarı aşkın Müslüman'ı etkileyeceğini söylememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hollanda'yı protesto için yürüyüş düzenleniyor

Öte yandan, Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışmasını protesto eden eylemciler, Ravalpindi şehrinden başkent İslamabad'a doğru yürümeye başladı.

Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) öncülüğünde düzenlenen yürüyüşünün karikatür yarışması iptal edilene kadar ya da Hollanda'yla ilişkilerin bitirilmesine kadar süreceği açıklandı.

Yürüyüşe karşı İslamabad'da güvenlik önlemleri artırılırken şehre bin özel harekat polisi takviye edildi. İslamabad emniyeti de 2 bin polis takviyesi talebinde bulundu.

Özellikle diplomatik temsilciliklerin ve devlet dairelerinin bulunduğu Kırmızı Bölge'ye yolları kapatmak için boş konteynerler getirildi.

İslamabad'daki hastaneler de alarma geçirildi. Hastane yollarındaki barikatlar ve park eden araçlar kaldırıldı.

Yürüyüşe katılanların yarın İslamabad'a ulaşması bekleniyor.

Trafiğin yer yer durma noktasına getiren yürüyüş esnasında yaşanan bir trafik kazasında ise iki kişi hayatını kaybetti.

Bu olaylar yaşanırken aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlükler Partisi, karikatür yarışmasının güvenlik nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Hükümet TLP ile görüşecek

Dün Lahor kentinden başlayan ve bugün Ravalpindi'ye ulaşan yürüyüşün sona ermesi için Başbakan Han, bir komite kurulması emri verdi. Komitede Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Din İşleri Bakanı Nurul Hak, Pencap Eyaleti Adalet Bakanı Muhammed Başarat ve İletişim ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri bulunuyor.

Komite yarın TLP yetkilileriyle İslamabad'da bir araya gelecek.

Komitenin çalışmasıyla ilgili açıklama yapan Çaudri, TLP yetkililerinin Hollanda'ya karşı atılacak adımlarla ilgili bilgilendirileceğini belirterek, "Tüm Müslümanların bu yarışmaya karşı duyguları aynıdır. Bu problemi çözmek için ortak bir strateji belirlememiz gerekiyor. Müzakere ederek barışçıl bir çözüm üretmek istiyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal ise Bakan Kureşi'nin konuyu Hollandalı mevkidaşıyla görüştüğünü Twitter'dan duyurdu. Faysal paylaşımında, "Bakanımız, Hollanda Dışişleri bakanıyla yaptığı telefon görüşmesinde Geert Wilders tarafından organize edilen karikatür yarışmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Hollandalı Bakan ise hükümetin bu organizasyonda ne yer aldığını ne de desteklediğini belirtti." ifadelerini kullandı.

TLP ise Hollanda'yla ilişkiler sona erene kadar ya da yarışma iptal edilene kadar sokaklardan çekilmeyeceğini açıkladı.

Bu olaylar yaşanırken gelen iptal kararı üzerine tarafların ne gibi adımlar atacağı ise henüz belli değil.

TLP'nin ilk yürüyüşü değil

TLP geçen yıl kasım ayında bir eylem yapmış ve 20 gün İslamabad'da yolları kapatmıştı.

Meclis açılışı, duruşma başlangıcı ve yemin metinlerindeki "Allah birdir ve Hazreti Muhammed onun resulü ve son peygamberdir." ifadesinin "Allah birdir ve Hazreti Muhammed onun resulüdür." şeklinde değiştirilmesinin gündeme gelmesiyle yapılan eylemlerde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Eylemlerin sona ermemesi üzerine askerden yardım istenmiş ancak asker müdahale etmeme kararı almıştı.

TLP ile hükümet arasında yapılan görüşmeler sonucunda değişiklikten vazgeçilmiş ve eylemler sona ermişti.