Pakistan'dan artan Kovid-19 vakaları sonrası Hindistan ile dayanışma vurgusu
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Pakistan'dan artan Kovid-19 vakaları sonrası Hindistan ile dayanışma vurgusu

Pakistan'dan artan Kovid-19 vakaları sonrası Hindistan ile dayanışma vurgusu
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Başbakanı İmran Han, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle Hindistan halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle Hindistan halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Pakistan Başbakanı Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bölgede ve dünyada salgından dolayı acı çekenlerin hızlıca iyileşmeleri için dua ettiklerini ve insanlığın karşı karşıya olduğu bu küresel zorlukla birlikte savaşmaları gerektiğini belirtti.

Han, tehlikeli bir Kovid-19 dalgası ile mücadele eden Hindistan halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de Hindistan halkına desteklerini ilettiklerini vurgulayarak, Kovid-19'un insani meselelerin siyasi düşüncelerin ötesinde yanıtlar gerektirdiğinin bir başka hatırlatıcısı olduğunu kaydetti.

Hindistan'da vakalar, sağlık sistemini çökme noktasına getirdi

Hindistan'da son haftalarda rekor düzeye ulaşan Kovid-19 vakaları, ülkenin halihazırda kırılgan durumdaki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

Hastanelerin kapasitesi her gün artan hasta sayısını kaldırmakta güçlük çekerken oksijen tüpü ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliği sorunlara yol açıyor.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen 346 bin 786 vaka "dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçmişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, toplam vaka sayısının 16 milyon 610 bin 481'e, can kaybı sayısının 189 bin 549'a ulaştığı Hindistan, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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