Pakistan'da kar fırtınası yolu kapattı: En az 21 kişi araçlarında öldü

Pakistan'ın kuzeyinde bir kar fırtınasının yolu kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarına mahsur kaldı, en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Yüksek rakımlı Mari kenti yakınlarında gerçekleşen afete müdahale etmesi için ordu görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Şeyh Raşit otoyolda bin civarında aracın mahsur kaldığını söyledi.

Başkent İslamabad'in kuzeyinde bulunan dağlık bölgede Cuma günü de turistler kar nedeniyle mahsur kalmıştı.

Son günlerde bölgedeki aşırı kar yağışlarının çok sayıda izleyici çekmesi nedeniyle Mari'ye 100 binden fazla aracın girmiş olduğu açıklandı.

Yerel polis, bunun da kentte ve etrafında yoğun bir trafik oluşturduğunu belirtti.

Ölenlerin en az altısının donduğu açıklandı. Diğerlerinin ölüm nedeni ise belli değil.

Araçlarında egzoz gazlarından zehirlenmiş olmaları da ihtimal dahilinde.

AFP ajansına konuşan Mari merkezinde aşırı kar yağışı nedeniyle mahsur kalan turist Osman Abbasi, "Burada insanlar çok kötü durumda" dedi ve ekledi:

"Sadece turistler değil, yerel halk da zor durumda. Doğal gaz ve suya erişimde sorunlar yaşanıyor."

İçişleri Bakanı Raşit, video mesajında "15-20 yıldır ilk defa bu kadar çok kişi Mari'ye gitti ve bu da büyük bir krize yol açtı" dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han da "trajik ölümler" nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.

Han "Yaşanan trajedi hakkında soruşturma başlattık ve bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için yeni regülasyonlar getireceğiz" dedi.