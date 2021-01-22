Pakistan'da askeri araca düzenlenen mayınlı saldırıda 4 asker öldü
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Pakistan'da askeri araca düzenlenen mayınlı saldırıda 4 asker öldü

22.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:40
Pakistan'da askeri araca düzenlenen mayınlı saldırıda 4 asker öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri bir aracın geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 4 asker öldü, 5 asker yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri bir aracın geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 4 asker öldü, 5 asker yaralandı.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin, yeni bir kontrol noktası oluşturmak için askeri araçla eyaletin Sibi bölgesine gittiğini belirtti.

Kimliği bilinmeyen kişilerce yola döşenen mayının aracın geçişi sırasında patladığını açıklayan yetkililer, saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 5'inin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, bölgede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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