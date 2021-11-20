Pakistan'da 100'den fazla barınak alev alev yandı - Haberler
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Pakistan'da 100'den fazla barınak alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

- Pakistan'da 100'den fazla barınak alev alev yandı Pakistan'ın Karaçi kentinde Teen Hatti Köprüsünün yanına kurulan 100'den fazla derme çatma barınak alevlere teslim oldu.

- Pakistan'da 100'den fazla barınak alev alev yandı

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde Teen Hatti Köprüsünün yanına kurulan 100'den fazla derme çatma barınak alevlere teslim oldu.

Pakistan liman kenti Karaçi'deki Teen Hatti Köprüsünün altındaki barınaklarda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Barınaklardan yükselen yoğun duman gökyüzün sardı. Polis, 100'den fazla barınağın alevlere teslim olduğunu, itfaiyecilerin yangını hızla söndürdüğünü, ancak barınakları kurtaramadıklarını belirtti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni de henüz bilinmiyor.

Pakistan'da 100'den fazla barınak alev alev yandı

Pakistan'da 100'den fazla barınak alev alev yandı

Pakistan'da 100'den fazla barınak alev alev yandı

Pakistan'da 100'den fazla barınak alev alev yandı

Pakistan'da 100'den fazla barınak alev alev yandı

Pakistan'da 100'den fazla barınak alev alev yandı

Pakistan'da 100'den fazla barınak alev alev yandı

Pakistan'da 100'den fazla barınak alev alev yandı

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İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Son Dakika Haberleri

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