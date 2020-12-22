Pakistan, BM'den Hindistan'da "şüpheli şekilde ölen" vatandaşları için soruşturma başlatmasını istedi
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Pakistan, BM'den Hindistan'da "şüpheli şekilde ölen" vatandaşları için soruşturma başlatmasını istedi

22.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:04
Pakistan, BM'den Hindistan'da

Pakistan'ın, Birleşmiş Milletlerden (BM) ağustosta Hindistan'ın Rajastan eyaletinde "şüpheli şekilde" hayatını kaybeden 11 Hindu vatandaşı için soruşturma başlatmasını istediği bildirildi.

Pakistan'ın, Birleşmiş Milletlerden (BM) ağustosta Hindistan'ın Rajastan eyaletinde "şüpheli şekilde" hayatını kaybeden 11 Hindu vatandaşı için soruşturma başlatmasını istediği bildirildi.

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine yazdığı mektupta, BM'nin Pakistanlı Hinduların ölümünü soruşturması ve yaşamını yitirenlerin yakınlarına tazminat ödenmesini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Mazari, mektubunda, "Jodhpur'daki Hindistan güçlerinin yargısız infazları tam olarak soruşturulmadı. Hindistan yönetimi ise açık bir şekilde Viyana Sözleşmesi'ni ihlali ederek hızlı, kapsamlı ve etkili soruşturma yapma sorumluluğunu yerine getirmedi." ifadesine yer verdi.

Mektubunda BM'den soruşturma heyeti oluşturmasını talep eden Mazari, Hindistan'dan da bu heyetin ülkeye girişine ve soruşturma yapmasına izin vermesini istedi.

Mazari ayrıca Yeni Delhi yönetiminden hayatını kaybedenlerin naaşlarının teslim edilmesini talep etti.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Jodhpur şehrine bağlı Lodta Haridasot köyünde 9 Ağustos'ta 11 Pakistanlı Hindu ölü bulunmuştu.

Olay iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.

Pakistan, söz konusu kişilerin Hindistan istihbaratınca öldürüldüğünü iddia ediyor.

Hindistan ise bu kişilerin intihar ettiğini öne sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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