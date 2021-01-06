Pakistan 11 madencinin öldürülmesiyle ilgili Hindistan'ı suçladı
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Pakistan 11 madencinin öldürülmesiyle ilgili Hindistan'ı suçladı

06.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:48
Pakistan 11 madencinin öldürülmesiyle ilgili Hindistan'ı suçladı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Belucistan eyaletinde 11 madencinin öldürülmesiyle ilgili isim belirtmeden Hindistan'ı ülkede mezhepçilik terörünü kışkırtmakla suçladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Belucistan eyaletinde 11 madencinin öldürülmesiyle ilgili isim belirtmeden Hindistan'ı ülkede mezhepçilik terörünü kışkırtmakla suçladı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Han, Macch kasabasındaki terör saldırısında yakınlarını kaybeden Hazara ailelerinin acılarından ve taleplerinden haberdar olduğunu belirtti.

Han, "Gelecekte bu tür saldırıları önlemek için adımlar atıyoruz ve bu mezhepçilik terörünü komşumuzun kışkırttığını biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Saldırıyla ilgili isim belirtmeden Hindistan'ı suçlayan Han, çok yakında Hazaraları ziyaret edeceğini ve taziyelerini ileteceğini bildirdi.

3 Ocak'ta kömür madeninde çalışan Şii Hazara topluluğuna mensup işçileri dağa kaçıran silahlı kişiler, 11 kişiyi öldürmüş, 4 kişiyi yaralamıştı.

Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenmişti.

Hayatını kaybedenlerin yakınları ise katiller yakalanana değin cenazelerin toprağa verilmeyeceğini açıklamıştı.

Söz konusu 11 kişinin ailesinin yanı sıra başta Belucistan'ın başkenti Ketta olmak üzere bölgedeki Hazara topluluğu, hafta sonundan bu yana sorumluların yakalanması için gösteriler düzenliyor.

Karaçi'de oturma eylemi

Öte yandan, Sindh eyaletinin başkenti Karaçi'de de Şii topluluklar öldürülen madenciler dolayısıyla protesto düzenliyor.

Şehrin ana caddelerinde oturma eylemi düzenleyen göstericiler yolları bloke ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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