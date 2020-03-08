Pakdemirli: "Kendilerine medeni ve Avrupalı diyenlerin yaptıklarına da bakmak lazım" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi Bakan Bekir Pakdemirli'nin protokolde yerini alması Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı.