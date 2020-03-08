Pakdemirli: "Kendilerine medeni ve Avrupalı diyenlerin yaptıklarına da bakmak lazım"
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Bekir Pakdemirli, AK Parti, İzmir, Güncel

Pakdemirli: "Kendilerine medeni ve Avrupalı diyenlerin yaptıklarına da bakmak lazım"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi Bakan Bekir Pakdemirli'nin protokolde yerini alması Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı.

08.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:13
Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi

Bakan Bekir Pakdemirli'nin protokolde yerini alması

Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti

Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı. (1)

Pakdemirli: 'Kendilerine medeni ve Avrupalı diyenlerin yaptıklarına da bakmak lazım'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Pakdemirli: "Kendilerine medeni ve Avrupalı diyenlerin yaptıklarına da bakmak lazım"

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