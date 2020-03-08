Pakdemirli: "Kendilerine medeni ve Avrupalı diyenlerin yaptıklarına da bakmak lazım"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi Bakan Bekir Pakdemirli'nin protokolde yerini alması Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı.
08.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:13
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi
Bakan Bekir Pakdemirli'nin protokolde yerini alması
Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti
Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Pakdemirli: "Kendilerine medeni ve Avrupalı diyenlerin yaptıklarına da bakmak lazım"