Öztürk: "FİSKOBİRLİK fındığa ve istihdama katkı sağlayan en önemli kurum"

GİRESUN (İHA) - AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, FİSKOBİRLİK'in Giresun'da 500 kişiye istihdam sağlayan ve fındığa katma değer katarak, Avrupa'dan ABD'ye ihracat yapan önemli bir kurum olduğunu söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ve Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette Giresun ve fındık gündemi değerlendirildi. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, "Fındık bölgemizin önemli kurumlarından FİSKOBİRLİK'i ziyaret ettik. Olağan Genel Kurulda yeniden seçilen FKB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve yönetimi ile Giresun'dan yönetim kurulu üyeliğine seçilen Murat Kumaş'a hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Halen ilimizde 500 kişiye yakın hemşerimize istihdam sağlayan ve fındığımızı işleyerek Avrupa'dan Amerika'ya birçok ülkeye fındık ezmesi, çikolata gibi mamulleri ihraç eden kurumumuz ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Yeni yönetime başarılar diliyorum" dedi.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Milletvekili Sabri Öztürk ve Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere'ye teşekkür ediyorum. Giresun'un iki önemli değerini, iki önemli ismini FİSKOBİRLİK'te ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde de ivmemizi koruyarak, FİSKOBİRLİK'i daha ileri taşımaya devam edeceğiz. FİSKOBİRLİK ve Giresun ismini ülkemizde ve dünyada daha güzel yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi