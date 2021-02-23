Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden şüpheliye tutuklama talebi
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Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden şüpheliye tutuklama talebi

23.02.2021 17:22 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:27
Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden şüpheliye tutuklama talebi

SOSYAL medyada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle gözaltına alınan şüpheli M.Y. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SOSYAL medyada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle gözaltına alınan şüpheli M.Y. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla dün gece gözaltına alınan şüpheli M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Basın savcılığınca ifadesi alınan şüpheli M.Y., tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli M.Y. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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