Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kendisi hakkında yorum yapan "Şakkadanak" çıkışıyla bilinen ekonomist Necmettin Batırel'e yanıt verdi.

BATIREL NE DEMİŞTİ?

Batırel, Özgür Demirtaş'la birlikte Ahmet Hakan'ın programına konuk olduğu dönem hakkında konuştu. Batırel, gündemde olan 'Şakkadanak' ifadesiyle ilgili olarak, "2017 yılında Ahmet Hakan'ın 'Tarafsız Bölge' programına konuk olmuştum. Programa Özgür Demirtaş hocayı da çağırmışlardı. TRT'de yaptığım programıma konuk geldiğinde kendisiyle tanışmıştım. O zamanlar dolar 3,60 ile 3,70 civarında seyrediyordu. Ben bu dolar hareketinin spekülatif olarak değerlendirmiştim. Merkez Bankası o zamanın dolar kuruna müdahale etse, 'Şak diye 10 milyar dolar satsa piyasa ne oldu der' dedim. 'Bir 10 milyar dolar daha satar sırtı yere gelir' dedim, 'Bir 10 milyar dolar daha satsa ondan sonra biter' dedim. Biraz abartı yaptım. Merkez Bankası'nın müdahalede ne kadar kararlı olduğunu göstermek için bunu söyledim. Ahmet Hakan bunları, Özgür Demirtaş'a da sordu, o sırada Özgür Demirtaş çeşitli mimikler gösterdi. Daha sonra Özgür Demirtaş, Nisan 2021'de 'Merkez Bankası Necmettin Batırel'i dinlemiş' dedi. Kendisi de 'Dolar yükselecek' diyordu ancak şimdi 'Sokak köpeklerini koruyalım' diye tweet atıyor. Gördüğüm kadarıyla son derece efendi, beyefendi, aklı başında bir adam" açıklamasında bulundu.

DEMİRTAŞ YANIT VERDİ

Batırel'in bu sözlerini Twitter'dan yaptığı paylaşımla değerlendiren Demirtaş, "Necmettin bey özünde kötü bir insan değil. Burada gayet yumuşak konuşmuş (Çok kötü insanlar var Türkiye'de iftira atan ve yalan söyleyen) Necmettin bey ile sadece fikirlerimiz uyuşmuyor." dedi.

Demirtaş sözlerine şöyle devam etti:

"Beni bunca yıldır takip eden milyonlarca kişi bir kez olsun bile şunu (Dolar, Hisse, Altın, Emtia, Gümüş vs) satın, bunu alın demediğimi ve asla demeyeceğimi bilir. Ancak şunları şunları yapmazsanız: TL değer kaybeder ve/veya enflasyon patlar ve/veya alım gücü çakılır ve/veya kişi başına düşen gelir düşer dediğimi bilir ve evet yine diyorum ki yanlış ekonomik politikalardan dolayı şimdi kriz yaşıyoruz. Enflasyon büyük bela. Yüz kez yazdım 2021 kışının çok zor geçeceğini. Olanlar ortada! Keşke bir kez olsa Özgür hoca ne diyor, neyi eleştiriyor, ne yaparsak daha iyi oluruz diye sorsalardı. Keşke"

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet