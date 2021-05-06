Özelleştirme İdaresi, Gümüşhane'de TÜRKŞEKER'e ait bazı taşınmazların satışına onay verdi
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Özelleştirme İdaresi, Gümüşhane'de TÜRKŞEKER'e ait bazı taşınmazların satışına onay verdi

Özelleştirme İdaresi, Gümüşhane'de TÜRKŞEKER'e ait bazı taşınmazların satışına onay verdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) adına kayıtlı, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki bazı taşınmazlar özelleştirildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) adına kayıtlı, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki bazı taşınmazlar özelleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, TÜRKŞEKER adına kayıtlı, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Aksöğüt Köyü'ndeki bazı taşınmazlar ve üzerindekilerin, "satış" yöntemiyle yapılan ihalesi sonucu, 2 milyon 96 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Murathanoğulları Hazır Beton Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ye satılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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